¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ÇÏªÄè¤·¤¿¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¡ÉÊÙ¶¯ÉÔÂ­¡ÉTBS·Ï¤Î¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤¬£²·î£¸Æü¡¢¡ØÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤ò¤á¤°¤ëÈðëîÃæ½ýÎ©²Ö¹§»Ö»á¤ÎÈ¯¿®¡È¾ðÊó¸»¡É°ìËç¤ÎÊ¸½ñ¤ò¸¡¾Ú¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢ºÆ¤Ó¡ØNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡ÙÅÞ¼ó¡¦Î©²Ö¹§»Ö»á¡Ê57¡Ë¤¬¥Ç¥Þ³È»¶¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸¡¾Ú¤·¤¿¡££±²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿£±·î25Æü¤Î¡ØÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µÊ¼¸Ë¸©µÄ¤ÎÃÝÆâ±ÑÌÀ¤µ¤ó ¡Ö¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿Î©²Ö¹§»Ö»á¤Ï¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤«¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤¢¤±¤º£²