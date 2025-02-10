スリランカで死亡した英国人観光客（２４）/India McIntosh/GoFundMe（ＣＮＮ）スリランカの宿泊施設に滞在していた外国人観光客の女性２人が、トコジラミ駆除のための燻煙（くんえん）剤による殺虫剤中毒が疑われる症状のために死亡した。英ＰＡ通信が伝えた。英ＰＡ通信が警察の話として６日に伝えたところによると、死亡したのは英国からの観光客（２４）とドイツからの観光客（２６）で、スリランカの首都コロンボにある同じ宿