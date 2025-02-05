高知駅前観光（高知市）はこのほど、フルフラット型シートのバスの運行を開始すると発表した。同型のシートのバスは全国初。3月から高知〜東京間の夜行高速バスで試験的に導入される。【写真】バス車内の様子。フルフラット型シートで寝転びながら移動できるシートの名称は「ソメイユプロフォン」で、フランス語で「熟睡」の意。座席の背もたれを水平に倒すことで、ベッドのようになる。背もたれを倒した状態の1人あたりのスペース