お笑いトリオ・パンサー尾形貴弘（47）が4日、フジテレビ「日本のパパVS世界のママ ワールドメオトーク」に出演。妻への不満を明かした。給料は「嫁さんに全部渡してる」と言い「僕はお小遣い制。5万円。後輩と飲みに行く時は専用のカード。それで服とかは買えない。服も大好きですけど買ってくれない」と尾形。一方、妻は化粧品を購入したり、ネットショッピングしていて「あれはダメだよ、自分はいいけどみたいな」と口を