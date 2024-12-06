２０２１年撮影（左）と逮捕後のウィリアムズ容疑者（右）/St. Petersburg Police Department（ＣＮＮ）米フロリダ州セントピーターズバーグでエレニ・ペカさんの一人娘、ジョアナ・ペカさん（当時２７）を３年前に殺害した容疑で男が逮捕された。警察によると、メキシコ市での容疑者逮捕は、あるＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）ユーザーが動画内に映った写真でこの男を思い出したことがきっかけだったという。３年以上にわたり悲