NHKの鈴木奈穂子アナウンサーに、お茶の間が唖然ーー。それは、12月5日朝放送のNHK『あさイチ』でのこと。番組冒頭、恒例の “朝ドラ受け” で、「ナベさんがちょっとずつね……」と話し出した鈴木アナ。この日に放送された朝ドラ『おむすび』では、緒方直人演じる “ナベさん” こと靴職人・渡辺孝雄の、震災で愛娘を亡くした苦悩が描かれた。その鈴木アナに、「今日知ったんですね、ナベさん役の緒方直人さんが、緒形拳さ