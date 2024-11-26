近年、海外での日本食人気は多様化しつつある。つい10年ほど前まで、多くの国では「日本食＝Sushi」のイメージしかなかったことが信じられないほどに、ラーメンやカレー、トンカツにお好み焼きまで...日本の庶民的な料理が幅広く受け入れられ、外国の人々に愛されるようになった。ここでは、海外で日本語教師や観光ガイドとして働いている筆者が見た、「外国人人気が圧倒的に高い日本食」について、前編【カナダ人が日本の焼き餃子