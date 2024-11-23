野村総合研究所の定義としては、純金融資産額が5億円以上の世帯が「超富裕層」とされているが、2021年に行われた調査の結果では9万世帯と意外に多い。にもかかわらず、その実態はあまり知られていない。超富裕層たちは、閉塞感の漂う今の世の中とは無縁の、驚くべき生活を送っているという……。彼らは日々どんな暮らしをして、何に悩んでいるのか。お金があるぶん、好きなものを好きなだけ買える超富裕層だが、ハイブランドの商品