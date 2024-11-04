菓子メーカー「シャトレーゼ」では、2024年10月31日現在、「チョコバッキー ピスタチオ＆ショコラ」が入った、チョコバッキーの食べ比べセットを販売中です。東京バーゲンマニア編集部では、通販限定で入手できる「チョコバッキー ピスタチオ＆ショコラ」を入手したので、紹介していきます。しっかりピスタチオ感ある...シャトレーゼの通販限定で販売されている「チョコバッキープレミアム食べ比べセット」に、ピスタチオ＆ショコ