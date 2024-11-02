Xiaomi（シャオミ）は29日、中国北京で「Xiaomi 15」シリーズ、「Xiaomi Pad 7」、「Xiaomi HyperOS 2」などを発表した。 「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を搭載 「Xiaomi 15」シリーズは、発表されたばかりのクアルコムの最新チップセット「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」を最初に搭載するスマートフォンとなる。 「Snapdragon 8 Elite Mobile Platform」は、第2世代の3nmプロ