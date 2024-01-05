フリーマンの妻チェルシーさんはオンラインブティックを経営大谷翔平投手が加入したドジャース。背番号を譲ったジョー・ケリー投手の妻アシュリーさんがお礼にポルシェを贈呈されたことで話題を呼んでいるが、ほかにも注目を集めている女性がいる。フレディ・フリーマン内野手の妻チェルシー・フリーマンさんは、かつて米週刊誌「ピープル」で特集されたことも。大学時代はモデル活動を行い、現在はオンラインブティックを経営し