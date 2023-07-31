「朝倉未来さん！ヴガール・ケラモフに、一本負け！おめでとうございまーす！」7月30日にアップしたYouTube動画で、こう話したのはシバター（37）だ。同日、「超RIZIN.2」のフェザー級タイトルマッチが開催され、朝倉未来（31）とヴガール・ケラモフ（31）が対戦。そこで朝倉はケラモフに片足タックルを食らい、マウントポジションを取られ、逃げようとしたもののバックから首を締めあげられることに。そしてタップし、試合は