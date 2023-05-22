米大リーグＭＬＢＪａｐａｎの公式インスタグラムが２２日、更新された。「＃大谷翔平×＃トラウト『トラウタニ』Ｔシャツが登場！」とし、エンゼルスの大谷翔平投手とマイク・トラウト外野手が兜をかぶった可愛らしい似顔絵がプリントされたＴシャツの販売を告知した。Ｔシャツは赤、白、ネイビーの３色で、４８００円。サイズはＳ〜ＸＸＬまで用意されており、１３０と１５０のキッズは４０００円となっている。フ