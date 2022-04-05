電車と軽乗用車が衝突した現場付近を調べる捜査員ら＝5日午前11時24分、福島市飯坂町5日午前8時45分ごろ、福島市飯坂町平野道間の福島交通飯坂線の踏切で、福島発飯坂温泉行きの電車と軽乗用車が衝突した。福島県警によると、軽乗用車の60代女性が死亡し、助手席の60代女性も意識不明の状態という。電車の乗客乗員9人にけがはなかった。現場は遮断機や警報機のない踏切で、電車は2両編成。軽乗用車は踏切を横断中だったとみら