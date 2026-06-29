日本最大級のソーシャルカンファレンス 「BEYOND2026」10月30日(金)・31日(土)京都リサーチパークにて開催

京都リサーチパーク株式会社

京都の新産業創出拠点である京都リサーチパーク株式会社（本社：京都市下京区、代表取締役社長：浅野貢男、以下、京都リサーチパーク）は、2026年10月30日(金)・31日(土)に日本最大級のソーシャルカンファレンス「BEYOND2026」を京都市、株式会社talikiとともに開催します。社会起業家をはじめ、社会課題解決に取り組むあらゆるセクターが京都で一堂に会し、より良い未来のための共創と対話が繰り広げられます。

2025年度に京都市、taliki、京都リサーチパークの3機関による実行委員会が初めて設立され開催された「BEYOND2025」では、全国から延べ1,141名が参加。立場を超えた官民連携により、社会課題解決の推進および京都産業の振興をさらに強化してまいります。

https://beyondtaliki.info/

◆BEYONDの概要

「BEYOND」は、社会課題解決に取り組むプレイヤーを支援する株式会社talikiが2018年から開始（京都リサーチパーク株式会社は2018年冬から参画・協力）し、これまでに計9回開催、累計延べ3,600名以上が参加されてきた、日本最大級の社会起業家向けソーシャルカンファレンスです。

BEYONDの特徴は、「社会課題解決を志す人を全力で応援する場」であること。現場で挑戦するプロフェッショナルの声や問いを起点に、事業成長に必要なリソースと、多様な知や視点が交差する時間をつくります。

BEYONDは、誰かが正解を教える場ではありません。起業家、企業、行政、投資家、NPO、学生など、セクターや世代を越えた参加者が集い、“支援する／される”の関係を超えて、共に考え、共に育てていく、社会を少しでも良くしたいと願うすべての人にひらかれた、出会いと共創の場となっています。

昨年度のBEYOND2025の実績値

▼昨年開催した「BEYOND2025」の様子はこちら

【前編】BEYOND2025「再分配のはじまり」を開催しました！(https://taliki.org/archives/8541)

【後編】BEYOND2025「再分配のはじまり」を開催しました！(https://taliki.org/archives/8570)

◆BEYONDと京都リサーチパークの活動背景

京都リサーチパークは、2018年冬に開催された「BEYOND3.0」から初めて参画し、以降の2019年開催の「BEYOND KYOTO」から2024年の「BEYOND2024」まで、京都リサーチパーク地区での開催に協力して運営してまいりました。

そして、2025年の「BEYOND2025」より、京都市、talikiと共に実行委員会を組成し、京都リサーチパークも主催に参画しております。

また、BEYONDの開催に留まらず、京都から社会課題解決領域の起業家の事業成長・起業をサポートすべく、talikiと京都リサーチパークの2社共催による3か月間の社会起業家支援プログラム「COM-PJ」を2020年に立ち上げ。2025年度までに6期開催して86名が卒業し、卒業後の「J-Startup NIIGATA」採択、1億円以上のエクイティ調達など、受賞・資金調達件数は100件まで広がりを生んでいます。

そして、COM-PJのデモデイはBEYOND内のメインコンテンツとして、プログラム卒業生がピッチを行い、事業提携や資金調達、チームメンバー募集といった社会起業家のリソース拡張の場としても共に育んでまいりました。

京都に社会起業家が集い、そして成長の一助となる場を官民一体となって共に作り上げることで、社会課題解決の推進、京都からの新ビジネス・新産業創出に貢献してまいる所存です。

◆BEYOND2026 コンセプト

平和は、磨き上げられた窓ガラスに似ています。

丹念に磨かれるほど透明になり、私たちはその存在を忘れていく。

冷たい風を遮り、安全な日常を守ってくれていることにも気づかないまま。

そして、当たり前だった日常が足元から揺らぎ、社会の機能が停止したとき、そのガラスが割れたとき、はじめて知るのです。

自分たちがどれほど脆く尊いものに守られていたかを。

では、誰がその見えない窓を磨き続けていたのでしょうか。

成長が叫ばれ、パーパスが語られ、市場が利益を祝うその裏側で。

社会の片隅で泥まみれになりながら、理不尽な分断や孤立を食い止め「日常」というガラスが割れないよう支え続けている人たちがいます。私たちが享受する豊かさは、彼らの果てしない献身とリスクの上に、辛うじて立っているものです。

経済の繁栄は、平和という絶対的な前提条件によって成り立ちます。

では、平和は誰が担うのか？

BEYOND2026では、その問いに確かに向き合います。

◆コンセプト背景

2018年に始動した「BEYOND」は、これまで社会課題解決を志すプレイヤーの交差点として機能してきました。

昨今の不安定な情勢下においてもわかるように、私たちが当然のように追い求める「経済成長」や「イノベーション」は、すべて“平和”という平穏な土台の上にのみ成立しています。しかし、その土台を維持するために現場で汗を流す人々の存在や、彼らが背負うリスクやコストは、市場経済の論理の中ではしばしば不可視化されてきました。

BEYOND2026では、この「平和」を単なる概念ではなく、社会のインフラとして捉え直します。見えない窓を磨き続ける人々の声を起点に、これからの社会において「平和を守る」とはどういうことかを学び、体感し、そのために必要なリソースや連帯の形を考える2日間となります。

※本イベントは、「持続可能な開発目標（SDGs）」の「平和（目標16）」を起点に、複数のターゲットを横断的に捉えるものです。

◆【BEYOND2026概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30270/table/330_1_6c6d448d3a2819629a21d7cd70a3f494.jpg?v=202606291051 ]

●登壇ゲストご紹介（一部・予定）※敬称等修正予定

・海士町関係人口経営特命官／一般社団法人namikaze communities代表理事 青山 達哉 氏

・The HEADLINE編集長 石田 健 氏

・ジャーナリスト/ 株式会社8bitNews CCO 構 二葵 氏

・リンクルージョン株式会社 代表取締役 黒柳 英哲 氏

※その他ゲストは公式Webサイトにて随時発表いたします。

●コンテンツ紹介（一部・予定）

●トークセッション：平和と経済の不可分性や、ビジネスで担うべき役割、今「平和」とどう向き合うかを考える、豪華ゲストによる対話

●ピッチ：最前線で「見えない窓」を磨き続ける社会起業家たちによる熱きピッチ

●ワークショップ：提示された「問い」の核心へ深く潜り、自分自身の明日からのアクションを導き出すワークショップ

●ブース：社会起業家、NPO、企業、行政などの社会課題解決プレイヤーたちの事業やビジョンに触れ、新たな学びと出会いを生み出す出展ブース

●ネットワーキング：セクターを越えた新たな連帯の創出

＜BEYONDプレイベント全国行脚＞

BEYOND2026の開催に向け、その序章となるプレイベントを全国7ヶ所で開催いたします。それに伴い初回の東京プレイベントについて詳細を公開いたしました。

プレイベントでは、トークセッション、ピッチ、交流会などを通じて、イベント当日に向けたインプットと出会いを創出し、全国各地からBEYOND2026を盛り上げていきます。

＜開催場所・日程＞

東京：2026年8月7日（金）17:00～20:20 ＠SENQ霞が関

★プレイベント東京 コンテンツ内容

・トークセッション「経済安全保障の『死角』を埋める投資 ── 17の重点分野から問う、インパクト投資の立ち位置とは」

・社会起業家ピッチ

・VCリバースピッチ

・交流会

★プレイベント東京の詳細・お申し込みはこちら

https://eventregist.com/e/D7cXwszdmCOh

※以下の予定は変更になる可能性があります。

島根県海士町：2026年8月28日（金）

仙台：2026年9月5日（土）

大阪：2026年9月24日(木)

岡山：2026年9月28日（月）

福岡：2026年9月上旬（予定）

京都：2026年10月上旬（予定）

＜対象＞社会起業家、投資家、民間企業、行政、学生など

＜参加費＞無料

未定のイベント詳細については、後日公式WebサイトおよびSNSにて発表いたします。

[BEYOND2026公式サイト(https://beyondtaliki.info/)]

[BEYOND2026公式X(https://x.com/beyondkyoto)]

●BEYOND2026参加者限定 お得な宿泊プラン

BEYOND2026が開催される秋シーズンは特に需要が高まる期間です。

そこで、より多くの方にご参加いただきやすくするため、JTBとの連携により、BEYOND2026参加者限定のお得な宿泊プランをご用意いたします。

通常、この時期の同エリアのビジネスホテルは、宿泊日の3カ月前でも空室がない場合も想定されます。

本プランにてご予約いただくと、「ホテルが取れない」といった問題を解決するだけでなく、直近で同等条件の宿泊を手配する場合と比較して、おおよそ1室あたり数千円～1万円以上お得になります。

ご提供の部屋数には限りがございますので、ぜひBEYONDの早割チケットと合わせてお早めに宿泊場所をご予約ください。

宿泊プランは近日公開予定です。

https://link-kpjt.com/contents/beyond2026/（準備中）

販売開始のお知らせをご希望の方は、下記フォームにご登録をお願いいたします。

【販売開始のお知らせをご希望の方へ】 BEYOND2026参加者限定 お得な宿泊プランのご案内 - フォームに記入する(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=Rkmgzh1C-UKFQQHbNGnTiUHFqvJjHYVDs2rxx1IkRGtUQUtDUTBXSklNVTdIUUQ3SlpRRkxFREVNQS4u&route=shorturl)

●BEYOND実行委員会について

2018年から株式会社talikiの主催により始まった本カンファレンスは、昨年度に初めて京都市、京都リサーチパーク株式会社との3機関による実行委員会を組成しました。

京都の地から、社会課題解決のためのさらなる連携とインパクトを生み出すため、本年度もBEYOND実行委員会として連携いたします。

BEYOND2026が日本や世界の社会課題解決につながる機会の一端となれるよう、各機関の役割や強みを活かしてエコシステムを形成してまいります。

※実行委員会組成の背景は昨年度のプレスリリースをご覧ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000036295.html

【株式会社taliki】



誰もが「生まれてきてよかった」と思える世界を目指し、社会課題が解決する仕組みづくりを行う。社会課題解決事業の立ち上げをサポートするインキュベーション事業、上場企業とソーシャルベンチャーを繋げるオープンイノベーション事業、インパクト拡大を目指すソーシャルベンチャーへの投資事業、社会起業家のこだわりを発信するメディア事業等を手がける。これまで、450事業以上の社会起業家の育成に伴走してきたtalikiのナレッジ・ノウハウを活用し、ビジネス構築の知識、起業家コミュニティの形成、起業家のメンタルケアも含めたワークショップの開催など、事業化までの環境づくりをプロデュースしている。

社名：株式会社taliki

設立：2017年11月29日

事業：インキュベーション事業 / オープンイノベーション事業 / 投資事業 / シンクタンク事業

代表取締役：中村多伽

Webサイト：https://www.taliki.co.jp/

【京都市】

【京都リサーチパーク株式会社】

全国初の民間運営によるサイエンスパークとして1989年に開設。京都府・京都市の産業支援機関などを含めて510組織・6,000人が集積。オフィス・ラボ賃貸、貸会議室に加え、起業家育成、オープンイノベーション支援、セミナー・交流イベント開催など、新ビジネス・新産業創出に繋がる様々な活動を実施。「ここで、創発。～Paving for New Tomorrow～」をブランドスローガンとして、イノベーションを起こそうとする世界中の方々に、魅力的な交流の舞台、事業環境を提供することを通じて、世界を変える新たな事業が生まれることに貢献します。

社名：京都リサーチパーク株式会社

設立：1999年7月1日（創業1989年10月1日）

事業概要：リサーチパークの開発・運営

代表取締役：浅野貢男