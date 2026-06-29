すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUPを開催します

東急株式会社

2026年8月7日（金）～8月30日（日）の期間、渋谷駅周辺の東急グループ関連施設を中心に渋谷の街で、2.5次元アイドルグループ『すとぷり』の結成10周年を記念したイベント『すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP』（以下、本イベント）が開催されます。

本イベントでは、渋谷駅周辺の東急グループ施設を中心に、デジタルラリーやフォトパネルの設置をはじめ、対象店舗での飲食キャンペーン、コラボメニューやコラボ商品の販売など、渋谷のまちを巡りながら『すとぷり』の10周年を一緒にお楽しみいただけるさまざまな企画を展開します。

さらに、東急線車内広告を『すとぷり』が彩るジャックトレインの運行や、東急バス車両に記念ラッピングを施したコラボラッピングバスの運行も実施し、移動中を含め、渋谷のまち全体で本イベントをお楽しみいただけます。また、期間限定のポップアップストアが登場し、すとぷり含めSTPR Familyのオリジナルグッズを販売いたします。

『すとぷり』とともに渋谷を巡り、心に残る特別な夏の体験をお楽しみください。

本イベントの詳細については別紙およびすとぷり10周年サイト内お知らせをご参照ください。

■すとぷり10周年サイト内お知らせURL：https://strawberryprince-10th-anniversary.stpr.com/news/260628_01/

■イベント概要

企画名称：すとぷり 10th Anniversary in Shibuya with TOKYU GROUP

開催期間：2026年8月7日（金）～8月30日（日）

展開企画：

１.東急グループ各施設に「すとぷり」フォトパネルが出現！

２.東急グループ対象飲食店舗にて「オリジナルポストカード」をプレゼント！

３.渋谷ヒカリエカフェ＆レストランにて「すとぷり」コラボメニューが登場！

➃シブヤフードダンジョンにて「すとぷり」コラボ商品が登場！

５.東急電鉄「すとぷり」コラボジャックトレインが運行！

６.東急バス「すとぷり」コラボラッピングバスが渋谷の街を運行決定！

７.東急グループ各施設を含む、渋谷エリア全域にて「デジタルラリー」開催！

８.コラボ広告や館内放送にて、すとぷりが渋谷エリアをジャック！

９.SHIBUYA109渋谷店にて「STPR Family STORE POPUP- DREAM LAND -」出店！

１０.すとぷり× Roblox「FASHION RUNWAY SHIBUYA109」開催決定！

■イベント詳細

１.東急グループ各施設に「すとぷり」フォトパネルが出現！

渋谷エリアの東急グループ各施設にて、すとぷり10周年を記念したフォトパネルが登場！

「すとぷり」のこれまでのイラストから最新のイラストまで、全6種類のフォトパネルを設置。

東急グループの6施設にて、さまざまな「すとぷり」をお楽しみいただけます。

開催期間：8月7日（金）～8月30日（日）

設置施設：渋谷ヒカリエ／SHIBUYA109渋谷店／MAGNET by SHIBUYA109／渋谷マークシティ／渋谷ストリーム／渋谷サクラステージ 計6施設

※営業時間については、各施設のHPをご確認ください。

※各施設の設置場所の詳細は、すとぷり10周年サイト内お知らせをご確認ください。

フォトパネルイメージ※デザインはイメージのため、変更となる場合がございます。

２.東急グループ対象飲食店舗にて「オリジナルポストカード」をプレゼント！

キャンペーン参加店舗にて、1,500円（税込・レシート合算不可）毎に「オリジナルポストカード」を1枚プレゼント！これまでの配信で使用されたサムネイル等をモチーフにした、10周年記念特別デザインのポストカードとなっております。（各店なくなり次第終了）

配布期間：第1弾 8月7日（金）～8月17日（月）／第2弾 8月18日（火）～8月30日（日）

※施設毎・期間によりポストカードデザインが異なります。詳細はすとぷり10周年サイト内お知らせをご確認ください。

開催施設：渋谷ヒカリエ／MAGNET by SHIBUYA109／渋谷マークシティ／渋谷ストリーム／渋谷サクラステージ

３.渋谷ヒカリエカフェ＆レストランにて「すとぷり」コラボメニューが登場！

渋谷ヒカリエ6・7階カフェ＆レストランでは、「Shibuya Hikarie Strawberry Celebration！」と題して「すとぷり」をテーマにした「すとろべりーカラー」のオリジナルコラボメニューを販売！コラボメニューには、「すとぷり」の楽曲のMVをテーマにそれぞれのシーンを連想させる、オリジナルフードピック1枚（全5種 ランダム配布）をつけてご提供！（数量限定・各店なくなり次第終了）

開催期間：8月7日（金）～8月30日（日）

開催場所：渋谷ヒカリエ カフェ＆レストランフロア（6・7階）22店舗参加

＜コラボメニュー一例＞

ベリーソーダフロート 600円（税込） 牛たん炭焼 利久（6階）フランボワーズとマロンのかき氷 2,750円（税込） サブリナ パスタ&クラムチャウダー（6階）コロール・フレサ・カラマリフリット ビーツのタルタルソースタコス 1,780円（税込） モダンメキシカン マヤルス（7階）

＜オリジナルフードピックイメージ／ランダム・5種＞

➃シブヤフードダンジョンにて「すとぷり」コラボ商品が登場！

東急百貨店が渋谷に展開するフードエリアの3拠点にて仕掛ける、食の祭典『SHIBUYA FOOD DUNGEON(シブヤフードダンジョン)』は渋谷ならではの食体験を発信・提供することを目指し、2024年から開催しています。第5回目となる今回は『すとぷり』とコラボレーション。『すとぷり』をイメージしたオリジナルコラボフードや、オリジナル掛け紙やシールを貼付した商品（掛け紙・シール付フード）を販売。オリジナルコラボフードと掛け紙・シール付フードをお買い上げの方には、夏をテーマとした「すとぷり」イラストの「オリジナルポストカード」(全3種)をプレゼント！

（数量限定・各店無くなり次第終了）

開催期間：8月7日（金）～8月30日（日）

開催場所 :

・渋谷マークシティ 1階・地下1階/しぶちか：渋谷 東急フードショー 39ショップ参加

・渋谷ヒカリエ内ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE 地下2階・地下3階：東横のれん街 26ショップ参加※2階 ストロベリーマニアも対象

・渋谷スクランブルスクエア ショップ＆レストラン内 1階・地下2階：東急フードショーエッジ 13ショップ参加

※数量に限りがございますので、売り切れの際はご容赦願います。

※写真はイメージです。

＜コラボフード一例＞

〈コラボBOX〉パウンドケーキ各1,718円（税込）アトリエメロウウィッチ（写真：白箱）（渋谷 東急フードショー渋谷マークシティ 1階）メロウウィッチ（写真：茶箱）（東急フードショーエッジ 1階）ストロベリーシェイク テイクアウト 1,080円（税込）イートイン 1,100円（税込）キャピタルコーヒー （渋谷 東急フードショー 渋谷マークシティ 地下1階／渋谷ヒカリエ内ShinQs 東横のれん街地下3階 ※テイクアウトのみ）ストロベリープリンパフェ 1,501円（税込）京橋千疋屋 （渋谷ヒカリエ内ShinQs 東横のれん街地下2階）

５.東急電鉄「すとぷり」コラボジャックトレイン運行決定！

すとぷり10周年×東急電鉄とのスペシャルコラボレーション企画として東急東横線1編成をまるごとジャックした「すとぷり」ジャックトレインが運行決定！

ジャックトレイン内では、すとぷり10周年を記念した広告や映像等で、「すとぷり」が車内一面を埋め尽くします！

【運行期間】8月初旬～8月末（予定）

【運行車両】東横線 5050系 4000番台 1編成（10両編成）

【運行区間】相鉄本線・相鉄いずみ野線～相鉄新横浜線～東急新横浜線～東横線～東京メトロ副都心線～東武東上線横浜高速鉄道みなとみらい線～東横線～東京メトロ副都心線～西武池袋線・東武東上線

※本件に関し、駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出期間中は、ダイヤ乱れ等の影響により、予告なしに運休する可能性がございます。

※走行時期などの詳細は、すとぷり10周年サイト内お知らせをご確認ください。

※ジャックトレインは車内広告ジャックのみとなります。

６.東急バス「すとぷり」コラボラッピングバス運行決定！

すとぷり10周年×東急バスとのスペシャルコラボレーション！

渋谷駅を発着する東急バスをフルラッピングしたコラボバスが運行決定！

10周年のビジュアルを使用した2種類のラッピングバスが渋谷エリアを中心に駆け巡ります！

【車両・運行期間】大型路線バス2台 ・8月上旬～8月下旬（予定）

【運行系統】渋谷駅発着系統

※本件に関し、東急バスお客さまセンター、営業所、乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※期間中、車両整備等により、予告なしに運休する可能性がございます。

※対象ラッピングバスの運行ダイヤは非公開となります。運行状況に関する事前のご案内はいたしません。お問い合せ等いただいてもご回答できかねますので予めご了承ください。

※走行時期などの詳細は、すとぷり10周年サイトお知らせをご確認ください。

➆東急グループ各施設を含む、渋谷エリア全域にて「デジタルラリー」開催！

「すとぷり10周年」を記念した「デジタルラリー」の開催が決定！渋谷エリア各所に「すとぷり」のデジタルラリースポットが登場！ スタンプを集めて「オリジナルスマホ壁紙」をGETしよう！

【開催期間】 8月7日（金）～8月30日（日）

【設置施設】 東急グループ施設を含む複数箇所に設置予定

※詳細は後日お知らせ予定。

※営業時間については、各施設のHPをご確認ください。

※デジタルラリーの詳細は、後日すとぷり10周年サイト内でお知らせいたします。

８.コラボ広告や館内放送にて、すとぷりが渋谷エリアをジャック！

渋谷エリアのさまざまな場所でコラボレーション広告が出現いたします。さらに、東急グループの一部テナントでは、「すとぷり」メンバーによる館内アナウンスなども放送予定です。

【掲載期間】 詳細は後日お知らせ予定。

【掲載場所】 詳細は後日お知らせ予定。

９.STPR Family POPUP STORE POPUP- DREAM LAND -

本イベントのコラボレーション記念として「STPR Family STORE - DREAM LAND -」がSHIBUYA109渋谷店にて期間限定でオープンいたします。

「STPR Family STORE - DREAM LAND -」限定のグッズをご用意しております。

【開催期間】 8月7日（金）～8月30日（日）

【開催場所】 SHIBUYA109渋谷店 地下１階 DISP!!!

１０.すとぷり× Roblox「FASHION RUNWAY SHIBUYA109」開催決定！

「すとぷり」と東急グループのコラボを記念して「すとぷり」×「Roblox FASHION RUNWAY SHIBUYA109」とのスペシャルコラボレーションが実現！RobloxのSHIBUYA109ゲーム内にて、フィールドにすとぷり10周年コラボグラフィックが出現！

さらに、限定コラボレーションアイテムの販売など、様々な企画を実装予定！

【実施期間】 8月7日(金)～8月30日(日)

【コラボ詳細】 詳細は後日お知らせ予定。

※すべての内容は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

【2.5次元アイドルグループ『すとぷり』】

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ。

2016年に、リーダーの"ななもり。"を中心に歌ってみたやゲーム実況など様々なジャンルで動画配信を行うクリエイターが集い、『Strawberry Prince / すとぷり』を結成、活動をスタート！

公式YouTubeチャンネルの動画再生数は累計104億回再生、登録者数440万人超、各メンバー含むSNSの総フォロワー数5,050万人にのぼる。(2026年6月現在)

2023年1月から全国11か所・全44公演で開催したアリーナツアーでは約35万人を動員。同年末には、第74回NHK紅白歌合戦に出場。2024年には、TBS系列にて地上波冠番組を担当するなど、メディアでも活躍。同年6月発売の1stシングル『はじまりの物語』は、オリコン（6/17付合算）と Billboard JAPAN（6/12付Top Singles Sales）のランキングで1位を獲得。同年7月に全国公開された、グループ初のアニメ映画『劇場版すとぷり はじまりの物語 ～Strawberry School Festival!!!～』は国内外で大きな話題を呼び、2025年6月には海外での上映もスタート。2025年1月発売のベストアルバム『Strawberry Prince Forever』は、オリコン（1/14付週間・1/20付合算）と Billboard JAPAN（1/12付Top Albums Sales）のランキングで1位を獲得し三冠達成。同月に開催された『すとろべりーめもりー Vol.Forever!! 「すとぷり Best Album Release Party2025」』では、2日間で約5万人を動員した。2026年6月に活動10周年を迎える。記念のアリーナツアーを4都市13公演で開催予定。

リスナーさんに“楽しい"を届けるため、活動の幅を広げ続けている。

●すとぷり10周年記念サイト https://strawberryprince-10th-anniversary.stpr.com/

●すとぷり公式サイト https://strawberryprince.stpr.com/

● 公式YouTube https://www.youtube.com/@StrawberryPrince

■ 権利表記：(C) STPR Inc.