7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」、デビューアルバム『ALL IN』8月5日(水)に発売決定！

株式会社GENKI

株式会社GENKI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行 ）は、新音楽レーベルとしてJOI MUSIC（ヨミ：ジェイオーアイミュージック）を設立しました。第1弾として、7人組バーチャルアイドルグループ「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」のデビューアルバム『ALL IN』を2026年8月5日(水)に発売することをお知らせいたします。



■デビューアルバム『ALL IN』について

“運命を切り開く” 7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」が、全てを賭けて挑むデビューアルバム『ALL IN』を8月5日にリリース。全曲の音楽プロデュースを手がけるのは、m-floの☆Taku Takahashi。

表題曲『ALL IN』は、何者でもなかった彼らが運命を切り開く決意を力強く歌い上げる、グループの”現在地”そのもの。デビュー曲『キミがキミでキミだから』に加え、これまで未解禁だった新曲を含む全10曲を収録。ファンと共に前を向き歩んできた”軌跡”と、ここから始まる”未来”を一枚に凝縮し、新たな物語の起点となるアルバムに。

2026年8月14日(金)、Zepp DiverCity (TOKYO)。初のオフラインライブ「FouRTe Project 1st LIVE “ALL IN”」へ向けて、ファンの熱量を最高潮に高める必聴の１枚。

通常盤にはランダムトレカ(全７種)が封入。初回生産限定盤には限定アクリルパネルと特別収録番組(8月後半公開予定）の視聴招待券が封入されます。



■商品情報

FouRTe Project デビューアルバム『ALL IN』

発売日：2026年8月5日(水)

・初回生産限定盤(CD＋グッズ) 8,800円(税込)JOIM-0001～0002

初回生産限定盤特典：限定アクリルパネル、特別収録番組の視聴招待券

※特別収録番組は8月後半に公開予定。公開後1か月程度のアーカイブを予定しております。

・通常盤(CD) 2,750円(税込)JOIM-0003

通常盤特典：ランダムトレカ(全７種)

※ランダムトレカは初回仕様のみの特典です。

初回限定版通常盤

▽特典サンプル

下記の各サイトにて予約受付中！

アニメイト : https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3519003/

hmv : https://www.hmv.co.jp/news/article/260625114/

タワーレコード:https://tower.jp/search/advanced/item/search?titleId=7557413

楽天BOOKS : https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4571639632123+4571639632130&f=O(https://books.rakuten.co.jp/search?g=002&sitem=4571639632123+4571639632130&f=O)

ネオウイング : https://www.neowing.co.jp/products?term.prodkey=JOIM-1,JOIM-3

CD JAPAN：https://www.cdjapan.co.jp/products?term.prodkey=JOIM-1,JOIM-3

セブンネットショッピング：https://7net.omni7.jp/search/?keyword=fourteproject20260805&searchKeywordFlg=1(https://7net.omni7.jp/search/?keyword=fourteproject20260805&searchKeywordFlg=1)



■☆Taku Takahashi（m-flo）コメント

「ALL IN」は、彼らがこれまで積み重ねてきた時間と、これから切り開いていく未来、その両方が詰まったアルバムです。7人それぞれの個性や成長を感じてもらいながら、聴く人の背中も押せる作品になっていたら嬉しいです。

■メンバーコメント

僕たちの大切な想いがぎゅーっと詰まった、FouRTeにとって初のアルバム「ALL IN」！

デビューして間もない僕たちですが、これまでの集大成でもあり、僕たちの自己紹介にもなるような作品が出来上がりました！こうしてたくさんの作品をリリースできたのも、いつも応援してくれているFouRTuneのみんなのおかげです。

"全てを懸けて"切り拓いてきた、僕たちの軌跡を感じて頂けたら嬉しいです。より多くの方の耳、そしてお手元に届くように願っております！

■初オフラインライブ「ALL IN」開催に向け、絶賛準備中

FouRTe Project初となるオフラインライブ「FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"」を、2026年8月14日（金）にZepp DiverCity（TOKYO）にて開催します。

公演タイトル「ALL IN」に込められたのは、何者でもなかった7人が、夢に向かってすべてを賭けるという決意。デビューから歩んできた軌跡のすべてを、この一夜にぶつけます。

ライブに向けては現在、新曲を連続リリース中。本公演でしか聴けない楽曲披露はもちろん、メンバーそれぞれの個性が光るカバーパフォーマンスも織り交ぜ、FouRTe Projectの"今"を凝縮したセットリストでお届けします。

歌とダンス、そして最新の演出技術が融合する圧倒的なステージにご期待ください。

ファーストライブにして、すべてを賭ける一夜。

7人の運命が動き出す瞬間を、ぜひ会場で目撃してください。

■チケットについて

▼各種チケット販売はこちら

・ローチケ

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=786239

（Lコード：74298）

・チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2621530

（Pコード：329410）

・イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/4547560001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/4547560001?P6=001&P1=0402&P59=1)

・ticketbook

https://e-ticketbook.com/fourte-allin/2604-tb/

■公演概要

公演名：FouRTe Project 1st LIVE "ALL IN"

日程：2026年8月14日（金）

会場：Zepp DiverCity（TOKYO）（東京都江東区青海1丁目1-10） 開場 17:30 ／ 開演 18:30

出演：FouRTe Project（玖音レオ／朔楽はるひ／朔楽はづき／翠凰稜巳／御影漣／アルテ・ロベルト／剣翔）

■お問い合わせ

キョードー東京 TEL：0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

■「FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB -FouRYou-」

▼ご入会はこちらから

https://fourte-fc.com/s/fc/?ima=0939

FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB -FouRYou-は、2026年4月1日（水）11:00より本オープンしました。

チケット先行を始め、生配信や動画、CHAT、バースデーメールなどの会員限定コンテンツを含め、ファンの皆さまに向けた多数の特典をご用意しています。

また、6月30日(火) 23:59までは早期入会キャンペーンを実施中です。

ぜひ、この機会にご入会ください。

【会員プラン】

１.年額会員 会費：5,500円（税込） 特典：チケット最速先行抽選予約（年額会員先行）、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

２.月額会員 会費：550円（税込）／月 特典：チケット先行抽選予約、会員限定コンテンツ、メールマガジン配信 ほか

※各プランの詳細・特典内容は、ファンクラブサイトをご確認ください。

ファンクラブサイト：FouRTe Project OFFICIAL FANCLUB -FouRYou-

■ FouRTe Projectについて

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）

【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project



■「株式会社GENKI」について

本社所在地：〒105-0013 東京都港区浜松町一丁目２０番１０号

代表者：代表取締役社長 大井基行

会社概要：株式会社GENKIは、「すべての人が、元気に」をビジョンに、 最先端テクノロジーとエンターテイメントの力を掛け合わせ、世界中に元気を届けるエンタメ企業です。



■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社GENKI

担当：JOI MUSICチーム

E-mail：pr@genki-inc.co.jp