AWSアワードプログラムにおいて、大和総研社員が選出

株式会社大和総研

株式会社大和総研（以下「当社」）の社員が、アマゾン ウェブ サービス（以下「AWS」）のアワードプログラムにおいて、高度な技術力を有するエンジニアとして、選出されました。

当社では、2021年に社内に設置したパブリッククラウドの推進組織(CCoE: Cloud Center of Excellence)を中心にセミナーや実践的な研修などの育成プログラムを展開し、のべ2,500名（2026年5月末時点）の社員が参加するなど、技術者育成を推進しています。その成果もあり、「2026 Japan AWS Jr. Champions」(※1)が2名、「2026 Japan AWS ALL Certifications Engineers」(※2)が50名選出されました。

当社では、選出されたエンジニアを筆頭に、AWS認定資格を持つプロフェッショナルエンジニアがお客様に寄り添い、AWSを活用した最善なソリューションを提案しています（※3）。これからも当社は、大和証券グループで培った信頼性の高いITシステム開発およびコンサルティングサービスの提供を通じ、お客様のビジネスならびに企業価値向上に貢献してまいります。

(※1) 2026 Japan AWS Jr. Championsについて

AWSパートナーネットワーク(以下「APN」)に参加している企業に所属し、突出したAWS活動実績があることをAWSジャパンより評価された社会人歴1～3年目までの若手AWSエンジニアを表彰する制度で、以下2名が選出されました。

大渕 悠輝 豊田 亘

2026 Japan AWS Jr. Championsの詳細は、以下サイトをご参照ください。

2026 Japan AWS Jr. Champions の発表 | AWS JAPAN APN ブログ (amazon.com)(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-aws-jr-champions/)

(※2) 2026 Japan AWS ALL Certifications Engineersについて

APNに参加している企業に所属し、AWSの認定資格（12種）をすべて保有しているエンジニアを表彰する制度で、以下50名が選出されました。

＜2022年より連続受賞＞

粟ケ窪 康平

＜2023年より連続受賞＞

天野 拓也 勝山 裕司 下島 大樹

田中 庸一郎 平井 幸三 古田 達也

水村 健太 吉元 達彦

＜2024年より連続受賞＞

安藤 航 井澤 英資 内山 瑛太

小貫 武 姜 顕虹 久保 諭史

齊藤 悠介 野上 元気 林 亮輔

本橋 美幸 守屋 史明 山崎 禎章

＜2025年より連続受賞＞

太田 雅之 小形 知也 神谷 樹

久米 俊作 河野 里実 近藤 智朗

櫻井 崇博 寺中 規理子 豊田 亘

仲 英世 長戸 紘也 奈部谷 歩

幹 理 芳野 周

＜2026年初受賞＞

阿部 克典 石川 道春 岩村 竜馬

大渕 悠輝 梶 七夏実 川上 航太郎

陣内 祐貴 高松 凜 谷本 昂平

永山 岳志 前田 理玖 宮國 雅士

矢追 基博 山口 勇太 横山 拓功優

2026 Japan AWS ALL Certifications Engineersの詳細は、以下サイトをご参照ください。

2026 Japan AWS All Certifications Engineers の発表 | AWS JAPAN APN ブログ (amazon.com)(https://aws.amazon.com/jp/blogs/psa/2026-japan-all-aws-certifications-engineers/)

(※3) AWS活用ソリューション事例紹介

三菱UFJニコス株式会社様

大和総研の豊富な知識と粘り強い取り組みで実現した ミッションクリティカルなEC決済システムのクラウド移行(https://www.dir.co.jp/business/case/mun.html)

大和証券株式会社

売買審査業務におけるAI不公正取引検知モデルの導入(https://www.dir.co.jp/business/case/salesinspection.html)

生成AIを活用したお客様応対履歴の自動登録(https://www.dir.co.jp/business/case/crm-ai.html)

大規模金融基幹システムの『攻めのモダナイズ』と『安全な移行』(https://www.dir.co.jp/business/case/finance-modernize.html)

投資信託窓販サービスソリューション

AWSを中心としたマルチクラウド構成で実現した銀行ソリューション（SONAR-IC）の更改(https://www.dir.co.jp/business/case/sonaric.html)

【関連サービス】

大和総研 ITソリューションサービスサイト

高セキュリティで安心安全なクラウド構築・移行・運用サービス

～クラウド活用に向けて、利用方針の策定、設計、構築、移行、運用までを総合的にサポート～

https://itsolution.dir.co.jp/itsolution/s/list/cloud-construction

【ご参考】

大和総研の用語解説サイト WOR(L)D

https://www.dir.co.jp/world/

エンジニアブログ公開中(https://www.dir.co.jp/world/archive/category/%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0)

以 上