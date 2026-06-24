【ラジオアプリGERA】「スタミナパンのもっちりパン教室」1周年記念初のグッズ発売&会員限定イベント開催決定！

株式会社ファンコミュニケーションズ「スタミナパンのもっちりパン教室」1周年記念初のグッズ一覧

プロシューマー支援事業を展開する株式会社ファンコミュニケーションズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：二宮幸司 東京証券取引所プライム市場：2461）が運営するラジオアプリ「GERA（ゲラ）」は、「スタミナパンのもっちりパン教室」レギュラー配信開始1周年を記念して、本日21時00分より番組グッズのオンライン販売が開始します。さらに、8月28日（金）にメンバーシップ会員限定のイベントを開催いたします。

当番組のオリジナルグッズが発売されるのは今回が初めて。Tシャツ、アクリルスタンド、マグネットクリップを販売します。税込5,000円以上ご購入いただいた方には、特典としてステッカーをプレゼントいたします。

さらに、メンバーシップ限定グッズとして、受注販売の刺繍Tシャツも登場。こちらは本日から7月8日（水）23時59分まで受け付けます。

そして、これまで3回の番組イベントを経て、メンバーシップ会員限定のイベントを今回初めて実施します。昨年番組のレギュラー化を発表したGERAイベント会場にて、いつも番組を熱く支えて下さる”パンみんな”（番組リスナーの総称）へ感謝の気持ちを込めて、濃密な時間を一緒に過ごそうというイベントです。

チケットは本日6月24日（水）21時00分から7月5日（日）23時59分までメンバーシップ会員限定で抽選受付を開始いたします。

【開催概要】

スタミナ春の会員限定パン祭り～夏～

■タイトル：スタミナパンのもっちりパン教室 1周年記念

「スタミナ春の会員限定パン祭り～夏～」

■出演：スタミナパン

■日時：2026年8月28日（金）18時30分開場 / 19時00分開演

■場所：株式会社ファンコミュニケーションズ GERAイベント会場

（東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル2階）

■料金：2,000円（税込）

■チケット販売スケジュール：

抽選販売 2026年6月24日（水）21時00分～7月5日（日）23時59分

※お申し込みには番組メンバーシップへのご入会が必要です。下記リンクよりご入会いただけます。

■メンバーシップ入会ページ：https://payment.gera.fan/login

■イベント概要ページ：https://gera.fan/lp/ohCiRfZA

■グッズ販売ページ：スタミナパンのもっちりパン教室 グッズ販売ページ(https://shop.gera.fan/collections/%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%91%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%82%82%E3%81%A3%E3%81%A1%E3%82%8A%E3%83%91%E3%83%B3%E6%95%99%E5%AE%A4)

※上記販売ページは6月24日（水）20時00分にオープンします。

※メンバーシップ会員限定の刺繍Tシャツは、GERAアプリの番組会員ページよりお申し込みいただけます。

※オンラインのみでの販売となります。イベント会場での販売はございません。

【本人コメント】

麻婆（写真左）、トシダタカヒデ（写真右）トシダタカヒデ

メールを送ってくださる皆様、リスナーの皆様、スポンサーの皆様、作家様、スタッフ様のおかげで1周年様を迎えることができま様！

とってもかわいい様でオシャレ様な様々なグッズも作っていただ様なので、たく様買ってくだ様い！！！

麻婆

パンみんなのみんな～！みんな～！

みんな～！1周年だよ～！

みんな！早かったねぇ！

今後もパンみんなのみんなとワイワイやりたいよね！

みんな～！いつもありがとう～！

みんな～！これからもよろしく～！

【ラジオアプリ「GERA」について】

GERAは、お笑い芸人をはじめ、多様なジャンルの音声コンテンツを配信するラジオアプリです。話題のパーソナリティから注目の新鋭まで、ここでしか聴けない番組を幅広くお届けしています。

各番組は基本的に法人の広告収入に頼らず、限定コンテンツなどの特典が楽しめる「番組メンバーシップ機能」や、リスナー個人が「スポンサー権利」「サポート機能」を購入し番組を直接応援できる仕組みにより運営しております。これにより、リスナーの皆様とのより強い絆を築きながら、クリエイティブで独自性の高いコンテンツ制作を実現しています。

また、音声コンテンツの受託制作も随時行っております。

■メンバーシップ機能について

番組ごとに基本1ヶ月単位で加入できる有料サブスクリプション機能です。加入すると、イベントのチケット先行予約やアーカイブ聴取（過去配信音源）、メンバーシップ限定エピソード聴取など、様々な限定サービスが受けられます。なお、一部金額が異なる番組もございます。

■アプリURL：https://st.gera.fan/download/(https://st.gera.fan/download/%E3%81%ABhttps://app.adjust.com/1vae5jl8?fallback=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F&redirect_macos=https%3A%2F%2Fgera.fan%2F)

■Web URL ：https://gera.fan/

■GERA公式X：https://x.com/radio_gera

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社ファンコミュニケーションズ GERA運営チーム

Email：contact@gera.fan

【株式会社ファンコミュニケーションズについて】

ファンコミュニケーションズ は、「プロシューマー・ハピネス」をビジョンに掲げ、アフィリエイトサービス「A8.net（エーハチネット）」 を中心とした成果報酬型広告、インフルエンサーマーケティング「WAND」 、デジタルマーケティング支援ツール「N-INE（ナイン）」 を通じて、個人および企業の事業成長と価値創造を支援しています。

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビル

設立日：1999年10月1日

代表者：代表取締役社長 二宮 幸司（にのみや こうじ）

資本金：11億8,956万円（2025年12月31日現在）

※本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。