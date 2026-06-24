【6月27日・28日開催】久留米ショールームにて「初夏の大感謝祭」開催 水回りリフォームを実物で体感できる2日間！
リフォーム・増改築を手掛けるニッカホーム株式会社は、2025年6月27日（金）・28日（土）の2日間、「初夏の大感謝祭」を久留米ショールーム（福岡県久留米市合川町63-1）にて開催します。
当日は、水回りリフォームフェアや住まいの相談会を同時開催し、キッチン・浴室・トイレなどの住宅設備の展示に加え、リフォームに関する無料相談を実施します。また、ご来場特典や大抽選会、成約特典などを用意し、地域の皆さまへ日頃の感謝をお伝えするイベントとして開催いたします。
1. 水回りリフォームフェアを同時開催
キッチン、ユニットバス、洗面化粧台、トイレなど人気の住宅設備を展示。実際に見て触れながら比較検討できます。
2. 住まいの無料相談会
外壁・屋根・内装・断熱改修・LDK改装など、住まいに関する幅広い相談に対応します。
3. ご来場特典を用意
来場者には「だしがきいてる和のカレー」をプレゼントします。
4. 大抽選会を開催
見積り依頼と現地調査のご依頼をいただいたお客様を対象に抽選会を実施します。
賞品例：
・旅行券 100,000円分
・Nintendo Switch 2
・商品券 30,000円分
・お米10kg
・BOXティッシュ など
5. 成約特典を用意
イベント期間中の成約者を対象に、キッチン・ユニットバス・玄関ドアなどに関する特典を提供します。
6. 補助金制度やローン相談にも対応
「先進的窓リノベ2025事業」や「給湯省エネ2025事業」などの補助金制度に関する相談のほか、リフォームローンに関する案内も実施します。
イベントURL：https://kurume-nikka.com/news/20260622093950.html
久留米ショールーム外観
店舗情報：ニッカホーム久留米ショールーム
所在地：福岡県久留米市合川町63-1
公式ＨＰ：https://kurume-nikka.com/
営業時間：AM8：30～PM7：00
（日曜、土曜
AM9：00～PM6：00）
対応エリア：久留米市、筑後市、小郡市、大刀洗町、広川町、佐賀県鳥栖市、佐賀県三養基郡基山町、佐賀県三養基郡みやき町
ニッカホーム株式会社 会社情報
【会社名：ニッカホーム株式会社】
住所：〒458-0007 愛知県名古屋市緑区篭山二丁目1225番地
創業：1987年1月（個人商店として開業）
代表者：代表取締役 会長 榎戸 欽治
代表取締役 社長 西田 裕久
資本金：8,000万円
社員数：グループ全体 1,860名（2026年4月現在）
年商：グループ全体 711.6億円（2024年度）
施工実績：グループ全体 88,842件（2025年）
累計900,953件を超える施工実績
事業内容：新築・増改築・店舗設計・リフォーム全般（内装工事・外装工事・
塗装工事・水廻り工事・外構工事・下水道切替工事）
住宅設備機器の販売・施工
建築資材・小物などの企画・製造・販売
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
ニッカホーム株式会社 九州支社
〒815-0031
福岡県福岡市南区清水2-9-21
電話：092-512-8571
FAX：092-512-8570
メール：web-kyusyu@nikka-home.co.jp
広報担当：片山、上田