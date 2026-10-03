日本国内で大ヒットを記録している「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の韓国での公開を記念し、「ちいかわ」のキャラクターが10月1日、韓国の音楽番組「M COUNTDOWN」に出演。劇中歌「島のうた」の韓国語バージョンを披露し、大反響を呼んでいる。

同番組には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、セイレーンが出演。ちいかわ、ハチワレ、うさぎは劇中のフラダンス風の衣装で登場した。「キャー！」という歓声が飛ぶ中、ちいかわたちはステージ上で跳んだりはねたり回ったりの全力パフォーマンスを披露した。

番組出演後、M COUNTDOWNの公式YouTubeチャンネルに投稿されたステージ映像は公開から2日で100万回再生を突破。反響が相次いだためなのか、10月3日には特定のキャラ1人だけを追い続けて撮影した韓国の音楽番組特有のパフォーマンス映像「チッケム」も公開された。

コメント欄には「日本に帰らないでもう一度だけパフォーマンスしてくれ」「私はこの瞬間のために生きてきました」「ああ可愛くて涙」「子どもの成長を見る両親ってこんな気持ちだったのか…」などの韓国ファンのコメントが相次いで書き込まれた。

韓国で9月30日に公開された「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」だが、前売り券が21万枚以上売り上げ、公開初日には12万人以上を動員。同国で高い人気を誇る「クレヨンしんちゃん」や、パンやカードが社会現象となった「ポケモン」シリーズと同様に、ちいかわが韓国で国民的人気キャラとなる日はそう遠くないのかもしれない。