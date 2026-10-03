サイゲームスがサポート企業に

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社 Cygames（サイゲームス）は2日、フィギュアスケートでカップルを組む本田真凜と宇野昌磨のアイスダンスチームのサポート企業に就任すると発表した。これを受けて宇野が自身のXを更新。つづった17文字が「いいね」11万を突破するバズ状態となった。

アイスダンスで競技復帰する、しょまりんの2人。フランス・アルプス地域で開催される2030年のオリンピック出場を目指している。

宇野はプロeスポーツチームに所属するプロゲーマーとしても活動し、サイゲームスのタイトル「Shadowverse: Worlds Beyond」のCMにも出演している。

サイゲームスがXでしょまりんのサポート企業就任を発表すると、宇野は引用して「今までの課金額って補填されますか？」と投稿。17文字は3日午前10時の時点で1400万表示に迫り、「いいね」は11万件を突破し、ファンの注目を集めた。

Xには、「冗談なんかガチなんかわからん笑」「サポート企業に引用で問い合わせするのやめてw」「斬新wwwww課金を経費で落とす可能性www」「今年一番笑ったかもwwwあー大好きだwww」「サイゲから受け取った報酬をサイゲのガチャに課金する永久機関やん」などの声が寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）