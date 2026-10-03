Netflix週間視聴ランキング（映画）：『名探偵コナン 30号殺人事件』初登場1位【9/21/26 - 9/27/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（9月21日～9月27日）を発表。日本における映画部門では、9月25日から配信されている『名探偵コナン 30号殺人事件』が1位となった。
【画像】2位以下の作品ビジュアル
9月25日に日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送され、放送終了後から独占配信されている『名探偵コナン 30号殺人事件』は、テレビアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した、約10年ぶりの2時間スペシャル。殺人事件の捜査で見つかった新一万円札が、偽造紙幣と判明したことから物語が動き出す。
「東都タワー」がデザインされた新一万円札の発行で世間がにぎわう中、コナンと少年探偵団、阿笠博士、蘭、園子は、日本紙幣印刷局の長野工場を見学していた。その頃、佐藤刑事と高木刑事が捜査する殺人事件で、ニセ札が発見される。
警察は、国内で30件目に見つかった偽造紙幣にちなみ、事件を「30号事件」、ニセ札を「ウルトラ30」と命名。事件を知ったコナンは服部平次とともに、ニセ札が印刷されたとみられる大阪の工場へ向かう。
毛利小五郎に加え、静岡県警の横溝参悟、神奈川県警の横溝重悟、長野県警の大和敢助、諸伏高明、上原由衣、群馬県警の山村ミサオらも登場。公安やFBIなど、おなじみの面々も登場し、一致団結して事件に挑む。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月21日～9月27日）
1：名探偵コナン 30号殺人事件（TOP10入り週数：1）
2：隣のステラ（1）
3：すばらしき世界（1）
4：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（3）
5：アノーラ（1）
6：室井慎次 生き続ける者（4）
7：室井慎次 敗れざる者（7）
8：踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望（2）
9：殺し屋1（2）
10：踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！（1）
【画像】2位以下の作品ビジュアル
9月25日に日本テレビ系「金曜ロードショー」で放送され、放送終了後から独占配信されている『名探偵コナン 30号殺人事件』は、テレビアニメ『名探偵コナン』の放送30周年を記念した、約10年ぶりの2時間スペシャル。殺人事件の捜査で見つかった新一万円札が、偽造紙幣と判明したことから物語が動き出す。
警察は、国内で30件目に見つかった偽造紙幣にちなみ、事件を「30号事件」、ニセ札を「ウルトラ30」と命名。事件を知ったコナンは服部平次とともに、ニセ札が印刷されたとみられる大阪の工場へ向かう。
毛利小五郎に加え、静岡県警の横溝参悟、神奈川県警の横溝重悟、長野県警の大和敢助、諸伏高明、上原由衣、群馬県警の山村ミサオらも登場。公安やFBIなど、おなじみの面々も登場し、一致団結して事件に挑む。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（9月21日～9月27日）
1：名探偵コナン 30号殺人事件（TOP10入り週数：1）
2：隣のステラ（1）
3：すばらしき世界（1）
4：ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編（3）
5：アノーラ（1）
6：室井慎次 生き続ける者（4）
7：室井慎次 敗れざる者（7）
8：踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望（2）
9：殺し屋1（2）
10：踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間！（1）