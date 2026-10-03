9月11日付で奈良県警に勤務していた20代の女性巡査と、10代の男性巡査が所属長注意の処分を受けた。同日付でふたりは退職したというが、その処分の裏には“衝撃の事実”があったという。

【写真】「ホテル化」の声も、警察官たちが不適切行為に及んだ場所

警察官同士の不適切行為

「同県警の監察課によると、ふたりは8月から9月にかけて、警察施設内で性行為を行っていたといいます。行為は勤務時間外に複数回にわたって行われており、聞き取り調査に対し女性は“欲求に負けてしまった”と話し、一方の男性も“欲求を抑えることができなかった”と述べているとのこと。ふたりはともに未婚でしたが、交際関係はなかったそうです」（全国紙社会部記者）

同僚が気づき上司に報告したことで発覚。ふたりの「欲望に負けた」というまさかの供述に注目が集まり、ネット上でも拡散されたのだが、

《警官ってなんかこういうの多くない?》

《警察官って職場でしすぎじゃないか?》

《なんで警察官てすぐ職場でやっちゃうの?職場でやってる職業ランキング1位じゃね?》《警察官って、定期的に署内や派出所でヤルよね 伝統?》

など、既視感を覚える声が散見された。

前出の全国紙社会部記者は「過去に何度も問題になっている」と話し、こうした意見に理解を示す。

「今年9月には勤務中に警察署内で性行為を行い、職務を怠ったとして、男性巡査長（29）と女性巡査（21）が減給の懲戒処分を受けています。

男性は既婚者で女性と不倫関係にあり、仮眠する時間に会議室や、駐車場に止め車内で性行為に及んでいたことも発覚しています。勤務中のプライベートのやりとりは、なんと1日平均約160通。もはや呆れるしかありませんでしたね」

昨年は神奈川県警で当直勤務の深夜時間帯に交番の休憩室で40代の男性巡査部長と、20代の女性巡査が。2024年には兵庫県警の35歳の男性巡査部長と27歳の女性巡査長がパトロール中に立ち寄った交番の休憩室で不適切行為を行ったことが報じられている。ネット上では「交番がホテル化」という声すら上がってしまう惨状だ。

警察法第二条第一項には《警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする》と記されているが、「公共の秩序」がまさに警察の手によって乱されているといっても過言ではないだろう。

「同様の事例は毎年のように発生しており、収まる気配がありません。不適切行為が発覚した警察官は“欲望に負けた”という趣旨の供述をすることが多いですが、適切な場所と時間を選べばいいだけのことです。

当たり前のことですが、まずは自分たちの行動を律することが最低限のスタートライン。国民から揶揄されているようでは、信頼回復はほど遠いことでしょう」（前出・全国紙社会部記者）

周りが見えなくなるほど、燃え上がってしまう警察官たち。その火が収まることはあるのだろうか--。

週刊女性PRIME