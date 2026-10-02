綾瀬はるか、天然っぷり発揮で会場和ませる「監督も一緒に…、監督いなかったか…」
俳優・綾瀬はるかが2日、都内で行われた映画『ファーストボイス』初日舞台あいさつに登壇。天然っぷりを披露して会場の雰囲気を和ませた。
【集合ショット】 楽しげな雰囲気で鏡開きをする綾瀬はるか＆水川かたまりら
今作は、1989年に起きた日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た物語。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと思い込んでいた時代に、新たな未来を切り開こうと、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの姿を描く。
綾瀬は先日、今作の着想の元になった弁護士に会うために福岡を訪れたそう。「どうして弁護士になったのか、差別に対してどう思ったのか、いろんなお話を聞かせていただいたんですけど、本当にかっこよくて」と感想を述べた後、「監督も一緒に…、監督いなかったか…」と天然っぷりを発揮。前田哲監督は「僕は前に会ってます」と訂正すると、綾瀬は「1人でした」と苦笑いし、会場は和やかな雰囲気に包まれた。
改めて、「先生たちも作品見て喜んでくださったので映画化できて良かったと思いました。あんな先生が近くにいたら、どれほど心強いんだろうと、優しくて温かくて本当にかっこいい先生でした」と振り返った。
イベントにはほかに、ファーストサマーウイカ、松本穂香、鈴鹿央士、水川かたまりが参加した。
【集合ショット】 楽しげな雰囲気で鏡開きをする綾瀬はるか＆水川かたまりら
今作は、1989年に起きた日本初のハラスメント裁判に挑んだ弁護士たちの実話に着想を得た物語。女性は結婚までの“腰掛け”として働く存在だと思い込んでいた時代に、新たな未来を切り開こうと、声を上げることを諦めなかった型破りな弁護士たちの姿を描く。
改めて、「先生たちも作品見て喜んでくださったので映画化できて良かったと思いました。あんな先生が近くにいたら、どれほど心強いんだろうと、優しくて温かくて本当にかっこいい先生でした」と振り返った。
イベントにはほかに、ファーストサマーウイカ、松本穂香、鈴鹿央士、水川かたまりが参加した。