BTS、世界初の記録！ポップグループ初のワールドツアー累積売上5億ドル突破　歴史を刻む

ボーイズグループBTSが、全世界のポップグループで初めてワールドツアー累積売上 5億ドル（約790億円）を突破し、歴史を塗り替えた。

アメリカの音楽専門メディア、ビルボードが発表した最新のボックススコア集計によると、4月に韓国・高陽（コヤン）で幕を開けたBTSのワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」が、累積売上5億ドルを突破した。

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ビルボードのボックススコア史上、単一ツアーで5億ドルの売上を立てたツアーは20未満に過ぎず、グループとしてでは歴代7番目だ。

特に、これに先立ちこの大記録を達成した6グループがすべてロックバンドだった点を考えると、ポップグループとして5億ドルの売上を達成したのは、BTSが世界「初」だ。

これとともに、BTSはビルボード「トップツアー」チャートで再び首位に君臨した。BTSは、8月の間に開催された12公演を通じて、なんと1億7170万ドル（約270億円）のチケット売上を記録し、約80万人の観客を動員して、1位となった。

これは、ビルボードボックススコア集計史上、歌手ビヨンセ（2023年8月、1億7930万ドル、約280億円）に続く歴代2番目に高い月間売上だ。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

これによりBTSは、グループ通算5回目のビルボード「トップツアー」1位を獲得し、歌手バッド・バニー、ビヨンセ、バンド・コールドプレイ、歌手エルトン・ジョンに続く歴代最多1位アーティスト上位への仲間入りを果たした。

北米での勢いも止まらない。BTSは、北米6都市12公演を全席完売させる人気を示し、6都市の全公演が8月の「トップボックススコア」チャート入りした。

特に、ニュージャージー州のメットライフ・スタジアム公演は、わずか2公演だけで3270万ドル（約50億円）の売上と15万8000人の観客を動員し、驚異の数字を記録した。

なお、ビルボードの分析によると、今後約40公演を控えているBTSの今回のツアーは、最終累積売上10億ドル（約1580億円）の大台に乗る見通しだ。

（記事提供＝OSEN）