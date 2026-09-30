【2026年10月】U-NEXT（ユーネクスト）で配信予定の海外ドラマ・洋画一覧

配信作品数、業界最大級のU-NEXT（ユーネクスト）で、2026年10月に配信開始となる海外ドラマと洋画を一挙にご紹介！

『ヴァンパイア・レスタト』やマッツ・ミケルセン主演の新作映画も

海外ドラマでは、人気ホラー映画『13日の金曜日』の前日譚ドラマ『クリスタル・レイク／殺人鬼の母』や、『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』の新章に当たる『ヴァンパイア・レスタト』が独占配信。そして、8月に上陸したドイツ発のアクション『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』より、今回シーズン3が到着する。そのほかには、英国ミステリー『バーナビー警部』より、新たな主人公に代わった『警部ジョン・バーナビー』（『もう一人のバーナビー警部』としても知られる）のシーズン1、2が配信スタートとなる。

洋画では、世界的大ヒットシリーズ最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が登場！ さらには、マッツ・ミケルセンがアナス・トマス・イェンセン監督（『メン＆チキン』『ライダーズ・オブ・ジャスティス』）とまたもや組んだ犯罪コメディ『さよなら、僕の英雄』と、全編犬の視点で描く異色のホラー『GOOD BOY／グッド・ボーイ』が独占配信に。ハロウィンなので、『悪魔のいけにえ』の公開50周年記念版、『オブセッション 災愛』といったほかのホラーもラインナップされている。

U-NEXTで2026年10月に配信予定の海外ドラマ

『クリスタル・レイク／殺人鬼の母』

伝説的ホラー映画『13日の金曜日』第1作の終盤で登場したジェイソンの母パメラ・ボーヒーズの過去に迫る前日譚ドラマ。愛する息子を失った「悲劇の母」が、いかにして「狂気の母」へと変貌を遂げたのか…彼女を取り巻く謎を追う本格ホラー・ミステリーとなっている。

『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー』を手掛けたブラッド・ケイレブ・ケインがクリエイター・ショーランナー・脚本・製作総指揮を、『ミッドサマー』『ヘレディタリー／継承』といった数々のヒットホラー作品を生み出した気鋭のスタジオ「A24」が制作を担当。日本語吹替版では、主人公パムの吹替を『インターステラー』（アメリア・ブランド役／アン・ハサウェイ）などで知られる実力派声優の園崎未恵が担当。また、少年時代のジェイソン役に『チェンソーマン』（パワー役）などで知られる声優のファイルーズあい、ジェイソンの友人グレース役にホラーゲーム『SILENT HILL f』の主人公のモデル・キャラクターボイスを務め話題となった俳優の加藤小夏など、豪華キャストが吹替を務める。

【配信開始日】2026年10月15日（木）第1話配信（以降毎週一話ずつ配信、全8話、字吹同時配信）

【配信形態】会員見放題

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0318771 ※配信開始日よりアクセス可

10月1日（木）配信

『警部ジョン・バーナビー』シーズン1

『WAPO：ベルリン水上警察』

『失踪者捜索人 マサントニオ』

『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』シーズン15～22

10月2日（金）配信

『ヴァンパイア・レスタト』【独占】

『ヴァンパイア・レスタト アフターダーク』【独占】

『ラストコップ 刑事ミック 失われた20年』シーズン3

10月15日（木）配信

『クリスタル・レイク／殺人鬼の母』【独占】

『警部ジョン・バーナビー』シーズン2

『EXPO －爆発物処理班－』シーズン2

U-NEXTで2026年10月に配信予定の洋画

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』

大人になったピーター・パーカーが“親愛なる隣人”として新たな脅威に立ち向かう、シリーズの新章。

トム‧ホランドが演じるピーターは、愛する人々の記憶から自分の存在を消し、孤独にヒーロー活動を続けていた。しかし人々の期待が重圧となって身体に異変が起こり、街では不可解な犯罪が相次ぐ。ヒーローとしての使命と、青年としての孤独--。全世界興行収入24億ドルを突破し、世界歴代3位を記録した本作のデジタル配信開始に合わせ、U-NEXTでは3世代のスパイダーマンの進化をたどる約26分の特別映像『進化するスパイダーマン』を同日より独占配信。

【配信開始日】2026年10月6日（火）

【配信形態】

レンタル：1,980円（税込）／視聴期限：3日間

購入版：3,300円（税込）／視聴期限なし

【視聴ページ】https://video.unext.jp/title/SID0318226 ※配信開始日よりアクセス可

10月1日（木）配信

『ガーゴイル＜4Kレストア版＞』

『ラブ・イン・ザ・ビッグシティ』

『悪魔のいけにえ 公開50周年記念版』

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』

10月6日（火）配信

『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』

10月11日（日）配信

『ウィキッド ふたりの魔女』

10月16日（金）配信

『さよなら、僕の英雄』【独占先行】

10月19日（月）配信

『GOOD BOY／グッド・ボーイ』【独占先行】

10月25日（日）配信

『脳内ニューヨーク』

10月28日（水）配信

『PEACOCK／ピーコック』

10月28日（水）配信

『パンダのすごい世界』

配信中

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