「勉強っぽくなってしまう」弁護士が語るYouTube発信への葛藤と、日常に潜む″面白い法律″の魅力
YouTubeチャンネル「となりの弁護士放送局」が、「はじめまして！となりの弁護士放送局です。」と題した動画を公開した。本動画では、光股知裕弁護士とインターン生の笹本さんが出演し、今更ながらの「第0回」として、番組の趣旨や取り扱うトピックについて「細かいことはどうでもいい」と本音を交えながら語った。
動画冒頭、光股弁護士はこれまでチャンネルの説明をしていなかったことに触れ、改めて自己紹介を行った。自身はITやインターネット関係の企業法務を専門とする法律事務所の代表を務めており、共同出演者である辻知英弁理士は知的財産を専門とする特許商標事務所の代表であると説明。両者の専門性を活かしつつ、番組では「法律や裁判などの弁護士業務で取り扱うトピック」をテーマに楽しく雑談をしていると明かした。
続いて、具体的なトピックを3種類に分類して解説。「うさぎが原告になった裁判」など存在自体が面白い「実際にあった興味深い裁判」、「ワイン法」や「月の土地購入」など世間にあまり知られていない「珍しい法律・法分野」、そしてYouTuberのリスクなど「弁護士業務の中で触れた面白い話」を取り上げているという。
番組の目的について、光股弁護士は網羅的に学べる勉強会やセミナーではなく、あくまで「トークテーマにして雑談をしよう」という趣旨だと強調。「細かいことはどうでもいい」と語り、面白い話を通じて法律や弁護士業務に興味を持ってもらいたいと意気込みを見せた。一方で、出演者がタレントではないため「結局勉強チックになっちゃう」と苦笑いを浮かべ、今後は緩い雰囲気で話せるように慣れていきたいと本音をのぞかせた。
終盤には、インターン生が企画を持ち込み会議室でブレインストーミングをする新シリーズ「ブレストルーム」の始動を告知。さらに、辻弁理士のチャンネルでは光股弁護士が聞き役に回る形での動画が公開されていることにも触れた。法律の硬いイメージを和らげ、日常に潜む法的な面白さを届ける同チャンネルの、さらなるコンテンツ展開に期待したい。
動画冒頭、光股弁護士はこれまでチャンネルの説明をしていなかったことに触れ、改めて自己紹介を行った。自身はITやインターネット関係の企業法務を専門とする法律事務所の代表を務めており、共同出演者である辻知英弁理士は知的財産を専門とする特許商標事務所の代表であると説明。両者の専門性を活かしつつ、番組では「法律や裁判などの弁護士業務で取り扱うトピック」をテーマに楽しく雑談をしていると明かした。
続いて、具体的なトピックを3種類に分類して解説。「うさぎが原告になった裁判」など存在自体が面白い「実際にあった興味深い裁判」、「ワイン法」や「月の土地購入」など世間にあまり知られていない「珍しい法律・法分野」、そしてYouTuberのリスクなど「弁護士業務の中で触れた面白い話」を取り上げているという。
番組の目的について、光股弁護士は網羅的に学べる勉強会やセミナーではなく、あくまで「トークテーマにして雑談をしよう」という趣旨だと強調。「細かいことはどうでもいい」と語り、面白い話を通じて法律や弁護士業務に興味を持ってもらいたいと意気込みを見せた。一方で、出演者がタレントではないため「結局勉強チックになっちゃう」と苦笑いを浮かべ、今後は緩い雰囲気で話せるように慣れていきたいと本音をのぞかせた。
終盤には、インターン生が企画を持ち込み会議室でブレインストーミングをする新シリーズ「ブレストルーム」の始動を告知。さらに、辻弁理士のチャンネルでは光股弁護士が聞き役に回る形での動画が公開されていることにも触れた。法律の硬いイメージを和らげ、日常に潜む法的な面白さを届ける同チャンネルの、さらなるコンテンツ展開に期待したい。
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