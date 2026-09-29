『風、薫る』出演の甲斐翔真が結婚「人としても俳優としても成長できるよう精進してまいります」
俳優の甲斐翔真が29日にInstagramを更新。一般女性との結婚を発表した。
【写真】甲斐翔真、直筆文書で結婚を発表
今月25日に最終回を迎えた連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）でヒロイン・直美（上坂樹里）の夫・小川吾郎を演じていた甲斐は、投稿の中で「私事ではございますか、このたび、入籍いたしましたことをご報告いたします。お相手は一般の方です。互いに支え合える大切な人と出会えたことを嬉しく思っております」と報告。
続けて「一人の人間として家庭を持つ責任を胸に、これからも一つひとつの作品と真摯に向き合い、ファンの皆さまをはじめ、この先出会い、関わる方々を大切にしながら、人としても俳優としても成長していけるよう精進してまいります」とコメント。
そして「いつも温かく支えてくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と直筆の文書でファンにメッセージを送っている。
■甲斐翔真（かい しょうま）
1997年11月14日生まれ。東京都出身。2016年放送の『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）でパラド／仮面ライダーパラドクス役を演じ脚光を浴びる。2020年には『デスノート THE MUSICAL』でミュージカルデビューを果たす。10月から上演されるミュージカル『ミス・サイゴン』にも出演する。
引用：「甲斐翔真」Instagram（＠kai_shouma）
【写真】甲斐翔真、直筆文書で結婚を発表
今月25日に最終回を迎えた連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）でヒロイン・直美（上坂樹里）の夫・小川吾郎を演じていた甲斐は、投稿の中で「私事ではございますか、このたび、入籍いたしましたことをご報告いたします。お相手は一般の方です。互いに支え合える大切な人と出会えたことを嬉しく思っております」と報告。
そして「いつも温かく支えてくださる皆さまに、心より感謝申し上げます」と直筆の文書でファンにメッセージを送っている。
■甲斐翔真（かい しょうま）
1997年11月14日生まれ。東京都出身。2016年放送の『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）でパラド／仮面ライダーパラドクス役を演じ脚光を浴びる。2020年には『デスノート THE MUSICAL』でミュージカルデビューを果たす。10月から上演されるミュージカル『ミス・サイゴン』にも出演する。
引用：「甲斐翔真」Instagram（＠kai_shouma）