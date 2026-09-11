水族館の〝オリジナルジェラート〟が奇抜すぎる件　衝撃の「切り身」入り...何故こんなことを？城崎マリンワールドに聞く

水族館のカフェでジェラートを買ったら、中にまさかの具材が入っていた......。

【写真集】食べるのに勇気が要りそうな〝水族館のオリジナルジェラート〟

そんな体験談がX上で注目を集めている。

話題となっているのは、兵庫県豊岡市の水族館「城崎マリンワールド」で販売されている「ブリジェラート」。

その名の通り、ジェラートの中にブリの切り身が入っている。

比喩でも何でもなく、本当に、ブリの切り身が、入っているのである。

意外性があるとか、ありそうでなかったとかいうレベルを超えた、異色すぎる組み合わせだ。お、おいしいの？

Jタウンネット記者は2026年9月8日、ヘンテコなジェラートについて城崎マリンワールドに話を聞いた。

開発当初は美味しくなかった？

取材に応じた城崎マリンワールド広報担当の今津宏基さんによると、ブリジェラートは2017年の3月から販売している商品。ミルク味の「ブリミルク」と、チョコ味の「ブリチョコ」の２種類がある。

開発のきっかけは、同館のアトラクションの1つであるブリのショー「フィッシュダンス」だ。

「『フィッシュダンス』を始めるにあたって、そのエリア全体で盛り上げていきたい、何かブリにまつわる商品を作りたい、という思いから作成したものです」（今津さん）

また、「水族館以上」を目指している城崎マリンワールドとして、食において魚離れが進んでいる中、食育としての成果を目指したい、という思いもあったそうだ。だからと言って、ジェラートとは......。

ロットが大きくないと作れないなどの制約があり、当初は実現不可能だと思っていたという今津さん。

しかし、以前から取引のあったメーカーにダメ元でお願いしたところ快諾してもらい、無事に開発を始めることができた。

そうして販売にこぎつけたブリジェラートは、城崎マリンワールドで大人気の商品に。

同じ場所で販売されているイチゴ味や抹茶味といった定番フレーバーを抑え、一番売れているとのことだ。

「はじめは正直あまりおいしくない状態ではありましたが、試行錯誤を繰り返してくださった末に完成しました」（今津さん）

城崎マリンワールドに遊びにいった際は、目で見るのはもちろん、口の中でもブリの魅力を味わってみては？