9月5日、従業員による景品の不正行為が発覚したことで、『ちいかわ』とのコラボキャンペーンの早期終了を発表したくら寿司。

そのお詫びとして9月6日と7日の2日間、全品10％割引を行ったが、今度はその割引を巡り不満の声が相次いでいる。

適用されなかった人には返金対応

《10%割引に便乗してくら寿司行ったのに割引されてねぇ笑》

あるXユーザーがこう投稿すると、同じ体験をした人が続々と声を上げることに。

《実験してみた。確かに10%引きにならないですね》

《くら寿司に一昨日行ったけど、レシート確認したら10%割引されてなくて草。あれ自動で割引されるんじゃなくて店員さんにやってもらわないといけないのか。セルフレジの意味ないじゃん》

そこで実際に記者が都内の店舗で調査。訪問した店舗では《レジにて全品10％割引いたします》という簡易的なポスターは貼られていたものの、入店時にどのように割引するかの案内はなし。

食事を終えてセルフレジで会計をしようとしたところ、レジに常住していた女性スタッフがバーコードを読み取り、10％オフになるというシステムだった。

《10％割引券（使用期限：2026年9月5～7日）》と書かれた紙にバーコードがプリントされているかなり簡素なもので、現場もかなりバタバタだったことが伝わってきた。

SNSで割引されていなかったという報告している人たちも、入店の際に割引方法のアナウンスがなかったことで自動的にレジで割引になると思ったのだろう。加えてセルフレジで会計する際に、運悪く店員がレジ周辺に不在だった……という不運が重なってしまったと考えられる。

今回、10％割引が適用されなかった人たちには返金対応などはあるのだろうか？ 同社の広報部に確認すると、「公式サイトで発表したとおりです」と回答があった。

《対象期間中にご来店いただいたすべてのお客様に、一律で10％割引を適用する運用としておりましたが、一部店舗においてご案内が行き届かず、一部のお客様に割引が適用されていなかったことが判明いたしました。対象となるお客様に、ご迷惑とご不快な思いをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます》

割引が適用されなかった利用者には、10％相当額を返金するという。対象となるのは対象期間中に店舗を利用し、10％割引が適用されていないレシートを持っている人。対象レシートを持参のうえ利用店舗のスタッフに申し出れば返金するという。

返金受付期間は2026 年9月30 日（水）まで。レシートを持っていない場合は、クレジットカードや電子マネーなど、利用日時や購入金額等の支払情報を手元に用意の上、お客様相談窓口まで問い合わせてほしいとのことだった。

本件に関する問い合わせはお客様相談窓口：0120-989-014（受付時間：10:30～18:00 ※月～金）

お詫び対応でもミスが発覚してしまっただけに、今後はきちんと対策した上でキャンペーンを実施してほしい。

週刊女性PRIME