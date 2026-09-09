2001年9月1日、東京・新宿区歌舞伎町のビルで火災が発生した。午前1時ごろに出火し、3階と4階にいた飲食店の客や従業員らが逃げ遅れた。ビル内にいた44人が死亡する大惨事となった。放火の可能性が高いとされるが、いまだ何も分かっていない。

【映像】歌舞伎町ビル火災で亡くなった2人の女性（写真あり）

しかしこの火災について未解決事件として声を上げる遺族は、決して多くはない。「言いたくても言えない」その葛藤を火災当時、警視庁捜査一課の特殊犯罪対策管理官で、現在は世田谷一家殺人事件など、数多くの未解決事件の遺族を支援する、殺人事件被害者遺族の会「宙の会」特別参与の土田猛氏は代弁する。

「それはやはり歌舞伎町という地域、そして3階が麻雀店、4階は風俗のようなお店と、そこで働いていた人ということから『なんであんなところで働いていた』と。そういうことをなぜ止められなかったのかという自責の念と、それから他人のそういう印象を考えてしまう」（土田氏）

実際、火災から5年後の損害賠償請求裁判では、被害者44人中11人の遺族が参加を辞退している。被害者や遺族に対し「自業自得」という卑劣な誹謗中傷もあったという。

その中で報道の前に立ち続ける数少ない遺族がいる。植田安子さん（74）はこのビルで長女の愛子さん（当時26歳）と次女の彩子さん（当時22歳）を亡くした。植田さんは「下の娘の友達から電話があって『おばちゃん、早くテレビつけてって。ビル火災で愛子ちゃんと彩子ちゃんが、あそこのビルで仕事してた』という話が分かってきた時に、一瞬びっくりしたのよね」と、その後2人の携帯を鳴らし続けたのだと当時を振り返った。

長女の愛子さんは、いじめにあっている友人を助け、泊る場所のない新人従業員を実家に連れて帰るような人だった。次女の彩子さんは、あっけらかんとして明るく、音楽が好きだった。

事件の後、植田さんには忘れられない出来事があったという。

「事故の後も（お姉ちゃんの）携帯に、電話が何回かかかるのよ。かかったらすぐに切れて。でも3、4回目に私が出たら男のお客様だったんだけども『愛の電話です』って言ったら、一瞬びっくりというか、まさかと思って電話をかけてきたんだと思うんだけども。その時の私がね『うちの子ね、あなたに、お客様に対してご迷惑をかけるようなことはありませんでしたか？』って。『もうそんなことは絶対になかった。仕事で悩みがあると話をしたり、相談に乗ってもらったりして、すごく救われました』って言葉が聞けたのね。私、その言葉を聞いた時にね、嬉しかったというか『ああ、良かった、迷惑かけてなかったんだな』って」（植田さん）

娘の命を奪った火災から25年。植田さんはこう振り返る。「犯人は私が生きてる間も、亡くなってからも、多分捕まらないと思う。初めの頃は、刑事さんなんかが『グレーに近い黒はいる。だけどはっきりとした黒とは決められないので、犯人として捕まえることはできない』」。

当時、防犯カメラは表通りに数台あるだけだった。植田さんはこの25年、答えのない問いを抱え続けてきた。「だけど、それも全然分からないから、今はただ犯人が捕まってほしい。私たちが生きてるうちに、遺族が生きてるうちに」と胸の内を吐露した。

（『ABEMA的ニュースショー』より）