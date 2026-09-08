しまむら、『ちいかわ』コラボあすから発売 Xで呼びかけ「休業の店舗」注意喚起も
ファッションセンターしまむらが8日までに公式Xを更新。あすから販売開始する『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のアイテムについて紹介。また一部休業の店舗について注意喚起した。
【写真】しまむら、『ちいかわ』コラボ（商品一覧）
7日の投稿で「9/9（水）全国のファッションセンターしまむらにて『映画ちいかわ』のアイテムが登場！」と呼びかけ、「ラインナップは画像をチェック♪」と商品一覧の画像を公開した。
また「しまむらパーク（オンラインストア）は15：00より販売開始！」だが「売り切れの際はご容赦ください」と呼びかけた。
さらにきょう8日の投稿で、「商品は1商品名につきお1人様1点限りの販売となります。9/9（水）が休業の店舗は、9/10（木）より販売を開始します」と注意を呼びかけた。
コラボ商品は、クリアファイルやミニレターセット、セリフ付箋、アクリルクリップなどのアイテムとなっている。
【写真】しまむら、『ちいかわ』コラボ（商品一覧）
7日の投稿で「9/9（水）全国のファッションセンターしまむらにて『映画ちいかわ』のアイテムが登場！」と呼びかけ、「ラインナップは画像をチェック♪」と商品一覧の画像を公開した。
また「しまむらパーク（オンラインストア）は15：00より販売開始！」だが「売り切れの際はご容赦ください」と呼びかけた。
さらにきょう8日の投稿で、「商品は1商品名につきお1人様1点限りの販売となります。9/9（水）が休業の店舗は、9/10（木）より販売を開始します」と注意を呼びかけた。
コラボ商品は、クリアファイルやミニレターセット、セリフ付箋、アクリルクリップなどのアイテムとなっている。