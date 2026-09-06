名門の底力は、３４年間途切れていない。ヤンキースがまた一つ、異次元の「継続力」を見せつけた。ヤンキースは５日（日本時間６日）、敵地のペトコ・パークでパドレスに５-１で快勝。先発したロドンが５回１失点、７奪三振と好投。打線も２回にベリンジャーの２点適時打などで一挙４点を奪い、主導権を渡さなかった。

この１勝が持つ意味は大きい。米メディア「ヘビー」は同日、ヤンキースが今季８１勝目を挙げたことで、１９９３年から３４シーズン連続で勝率５割以上を確定させたと報じた。最後に負け越したのは９２年の７６勝８６敗。優勝争いから遠ざかった年も、世代交代に揺れた年もあった。それでも「負け越さないヤンキース」だけは３０年以上、一度も途切れていない。

現状も秋への視界は良好だ。８１勝６１敗でア・リーグ東地区首位レイズを４ゲーム差で追い、ワイルドカードでは首位をキープ。２番手のレッドソックスには３・５ゲーム差をつけている。地区逆転Ｖも十分に射程圏で、少なくともポストシーズンへの道は大きく開けている。

しかも、最大の上積みが控える。右肋骨骨折で６月上旬から離脱している主将アーロン・ジャッジ外野手（３４）は復帰へ向けて実戦強度を上げており、早ければ８日（同９日）から始まる次回本拠地シリーズ中に戦列へ戻る可能性が浮上。主砲不在でも勝ち続けてきた打線にジャッジまで帰ってくれば、１０月の破壊力は一段と増す。

ただし、名門にとって「３４年連続５割以上」は勲章であって、最終目的ではない。最後の世界一は２００９年。２４年のワールドシリーズではドジャースに１勝４敗で屈し、目の前で頂点をさらわれた。

その宿敵は昨季も世界一となり、今季は３連覇を狙う王朝だ。現在もナ・リーグ西地区首位を独走し、Ｖとポストシーズン進出は濃厚な情勢ながら、夏場には失速。大谷翔平投手（３２）も首、右上腕二頭筋、左膝に問題を抱え、３試合連続で先発を外れた。直近１３試合は打率１割３分７厘、１本塁打と低迷しており、絶対王者にもスキが見え始めている。

３４年間積み上げてきた「負けない歴史」を、今度こそ頂点へつなげられるか。２年ぶりにドジャースとのワールドシリーズへたどり着き、３連覇を阻止して１７年ぶりの世界一を奪い返せば、長すぎた空白は最高の雪辱劇に変わる。