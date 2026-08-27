クリスマスはギリシャでホットな恋！『エミリー、パリへ行く』シーズン6が12月24日に配信決定

『エミリー、パリへ行く』シーズン6がNetflix（ネットフリックス）にて、2026年12月24日（木）より世界独占配信されることが明らかになった。あわせて、人生の再出発を楽しむエミリーらしさ満載の場面写真が到着した。

ギリシャを舞台にエミリーの新たなスタート！

『エミリー、パリへ行く』は、仕事や恋に奮闘する主人公エミリー（リリー・コリンズ）の姿をキュートでスタイリッシュに描くロマンティック・コメディである。前シーズンでは、大切なキャリアか恋人との結婚かを天秤にかけ、葛藤の末にパリでの仕事を選んだエミリー。しかし、戻った会社は倒産寸前の危機に陥っており、前途多難な新生活に不安が募るなか、元恋人ガブリエルからのアプローチも重なり、次なる波乱を予感させて前シーズンは幕を閉じた。

ファイナルシーズンとなるシーズン6では主な舞台をギリシャに移し、エミリーは新たなスタートを切ることとなる。一難去ってまた一難やって来る人生の荒波を全力投球で進もうとするエミリーの魅力が、今回到着した場面写真にも詰め込まれている。

製作総指揮ダーレン・スターが語る「最大のスケール」

現在、撮影中であるシーズン6について、製作総指揮兼脚本を務めるダーレン・スター（『セックス・アンド・ザ・シティ』）は、「最終シーズンはこれまでで最もスケールの大きい『エミリー、パリへ行く』の体験にしたいと考えています。今シーズンは複数のロケ地を訪れましたが、なかでもギリシャは圧倒的な映像美で描き出したい場所の一つでした。いつでもすぐ手が届く特別な場所に、また新しい文化、そして冒険が広がっている――それこそがヨーロッパというロケーションの魅力だからです。エミリーと一緒に旅をしているような最高の体験を、皆さんにも楽しんでほしいです」と明かしている。シーズン6の詳細は未だ謎に包まれているが、果たして最終章ではどんなドラマがエミリーを待ち受けるのか!?

華やかなファッションが物語を彩る

衣装デザイナーのマリリン・フィトゥシが手がけてきたエミリーの華やかな衣装も、毎回注目を集めている。今回到着した場面写真では、親友とのおお出かけにパリジェンヌらしいアーティスティックなワンピースを取り入れたり、同僚とのショットではヒョウ柄のドレスに濃いめのアイメイクでばっちりキメていたり、美しい海ではさわやかなセットアップをカジュアルに着こなす姿が写し出されている。見ているだけでワクワクするキュートなファッションが、最終シーズンも物語を彩る。

今年のホリデーシーズンはパリを飛び出し、情熱の恋がひしめくギリシャで繰り広げられる、エミリーのホットで煌びやかな最後の旅を存分に堪能してほしい。

Netflixシリーズ『エミリー、パリへ行く』配信情報

『エミリー、パリへ行く』シーズン1〜5はNetflixにて独占配信中。ファイナルシーズンとなるシーズン6は、2026年12月24日（木）よりNetflixにて世界独占配信開始。（海外ドラマNAVI）

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