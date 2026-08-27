トランプ政権が8月18日に発表した、ICC（国際刑事裁判所）の赤根智子所長を制裁対象に指定する声明。それに対する日本政府の“弱腰対応”に批判が高まる中、高市早苗首相がX（旧ツイッター）に投稿した内容が物議を醸している。

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「赤根所長を力強く支援していく」と発言も…

米国はICCがイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を出したことや、アフガニスタンでの米兵の戦争犯罪を追求してきたことに対して反発。赤根氏への制裁はその一環と見られている。

「主な制裁内容は、赤根氏が米国に保有する資産の凍結や米国への入国禁止措置など。国務長官がICCを“腐敗し、政治家された超国家的な裁判所”と批判するなど、米国は強気の態度ですが、EU首脳らはICC支持を表明しています」（国際政治評論家）

高市首相はこれまで、「日本政府としてICC及び赤根所長を力強く支援していく」と発言していた。しかし、米国の制裁に対しては「大変残念に思っている」「米国を含む関係国と意思疎通を継続する」とのコメントを発表したのみ。これには国内の著名人からも、多くの批判の声があがっていた。

これらの批判に対して、8月25日に高市首相は記者団に向けて「日本は国際社会における法の支配を一貫して重視している。今回の措置は日本の立場と相いれるものではなく、大変深刻に受け止めている」とコメント。“弱腰”と言われることには納得がいかないようで、「さまざまなレベルで、ギリギリまで働きかけを続けてきた」と反発した。また、赤根所長にも「送金など金融取引に困らないようアドバイスをおこなった上で、手続きも後押しするなど親身に対応してきた」と主張している。

そして現在物議を醸しているのが、このタイミングで投稿された『世界銀行グループ』の副総裁に慶長祐子氏が任命されことを報告するポストだ。

「首相は《日本人の女性が、世界銀行という国際機関の幹部として活躍されることを、とても嬉しく誇らしく思います》と投稿。さらに、《日本人の幹部登用については、バンガ総裁との会談時に要請していました》と、自身の要請によって実現したとアピールしました。赤根氏の件で批判が集まる中、何食わぬ顔で国際機関の幹部に日本人が任命されたことを報告する高市首相に、さらなる非難の目が向けられています」（前出・国際政治評論家）

これには世間から、「赤根さんのICC所長就任を祝っておいて捨てた件が炎上したタイミングで、この投稿をする鈍感力に驚く」「赤根所長の件は『残念』で済ませておいてこの投稿。理解に苦しむ」「世界銀行のまえに、赤根さんの救済だよ。仮に、慶長さんが制裁対象になったら見捨てるんだろうって思うよ。もう少し苦境の立場の人に寄り添ってよ」「成功した日本人は誇らしげに自分の手柄として夜中に個人アカウント使って報告。アメリカに狙われた日本人には途端にトーンダウンか」「ICCの赤根さんはどうなってるんですか？いつもそうだけど、都合のいい時だけ『女性』出さないでください。大迷惑です」など、厳しい声があがっている。

日本人の活躍は喜ばしいことだが、今回はあまりにタイミングが悪かったようだ。

週刊女性PRIME