「寝れてる？笑」



【写真】横向きに箱におさまり、爆睡する猫さん

こんなポストをされたのは、いろはるひ（@iroharuhi）さん。



段ボール箱の中にすっぽりと収まり、おててをちょこんとわきにおさめて熟睡している猫さんの様子を収めた投稿です。きっちりと箱におさまったその姿が可愛すぎますね。



「おてての収納が完璧すぎる」

「液体猫すぎる」

「いびきかいてるの想像したら笑った」

「この幸せそうな顔ずるい」



投稿にはさまざまな声が寄せられました。猫さんのお名前は春陽（はるひ）くん、2歳3ヶ月。いっぱい食べていっぱい寝て、やんちゃで甘えん坊の男の子だといいます。ポストされたいろはるひさんにお話を伺いました。



――このときはどのような状況だったのでしょうか？



「あの段ボール箱によく入ったなと思っていたら、手がちょこんと収納されてて思わず『おててかわいい！』と声に出してしまいました」



――この寝姿を見たときは？



「猫は液体なのかと思うくらいとろけてて、とっても可愛かったです」



――春陽くんは、変わった寝方をすることが多いのでしょうか？



「いつも寝る時はヘソ天してて可愛い寝方をしています！」



――この体勢でぐっすり寝ていたのでしょうか？



「ぷぅぷぅいびきをかいてぐっすり寝ていました。ひと眠りしたら普通にぬるっと出ていきました」



――ほかにも、思わず笑ってしまったエピソードは？



「毎日いろいろな表情を見せてくれるので、思わず笑ってしまうことばかりです。特に、こちらの様子をじーっと観察していたかと思うと、突然甘えに来たり、何気ない仕草が人間みたいで笑ってしまいます。どんな瞬間も可愛いですが、安心しきった表情でそばにいてくれる時間が、一番幸せを感じる瞬間です」



いろはるひさんは「たくさんの方に見ていただき、本当にありがとうございます。これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです」と話してくれました。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）