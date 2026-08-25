「すっっっっっごい可愛い笑顔で足踏まれてる」ーー。そんなコメントとともにXに投稿された写真が、多くの犬好きの心をわしづかみにしています。



【写真】「何か？」笑顔の柴犬、決定的瞬間を激写

写っているのは、キラキラとした瞳でご機嫌な満面の笑みを浮かべる柴犬の「福助」くん（3歳・男の子）。しかし、視線を下に落としてみると…なんと前脚で飼い主さんの足をしっかりと踏みつけているではありませんか！



あまりにも対照的な笑顔と行動のギャップを捉えた1枚には、1.8万件を超える「いいね」が寄せられました。



コメント欄も「あざとい（笑）」「これは我慢だっ」「柴犬愛犬あるある」「普通にご褒美やん」「最大の甘えんぼだね」「その笑顔は反則ですね」と大盛り上がりを見せています。



笑顔の裏で何が？ 愛されキャラ・福助くんの素顔

飼い主の「いぬのふくすけ（ハンサム）」さん（@inuno_fukusuke）によると、撮影時の福助くんは「とことこと歩いて近くにやって来て、夫のことをじっと見つめながら、私の足をしっかりと踏みつけていました（笑）」とのこと。



足を踏まれた瞬間について、「『踏んでる！ 踏んでる！』と訴えましたが、まったく気にせず、ご機嫌な笑顔で数秒ほどこのままの状態でした。しばらくして何ごとも無かったかのように立ち去りました」と明かします。



言葉とは裏腹に、「足を踏まれているあいだ、私は『踏んでるー！』と訴えながらも内心はうれしかったですね（笑）。柴犬の飼い主さんならこの気持ちをわかってくれるのではないかと思います」と、柴犬オーナーならではの幸せな気持ちを語ってくれました。



そんな福助くんについて、「本当に優しくていい子です」と語る飼い主さん。ご夫婦で声をあげて笑っていると、遠くにいても「なになに？ なんのはなし？」と言わんばかりに、ニコニコ笑顔で駆け寄ってくることがしばしばあるといいます。



「子犬のころはしつけに悩んだことも今では懐かしい思い出です。持病のための通院や治療を長らく頑張ってくれていて、私達夫婦にとって福助が一日一日を楽しく過ごしていてくれることが一番の宝物だと思っています。多少のイタズラや、今回の投稿のようなお茶目な攻撃には愛おしさを感じますね。福助は、私達家族の中心のような存在です」と愛おしさを込めて話してくれました。



無邪気な笑顔とともに飼い主さんの足に乗せられた小さな前脚。その重みもまた、福助くんが大切な家族と元気に過ごす、かけがえのない日常のひとコマです。



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）