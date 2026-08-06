「グラスを壁に叩きつけ粉々に…」居酒屋で大暴走する高齢男性。被害届を出され「土下座謝罪」するも、あえなく出禁になるまで
近年、コンビニや飲食店などで行われるカスタマーハラスメントが、大きな社会問題である。政府も2025年6月に法改正を行い、2026年10月1日からは企業等にカスハラ防止のため、雇用管理上、必要な措置を講じることが義務付けられることになった。各企業でアルバイトをふくめた従業員へのカスハラに厳しく対応する姿勢を見せており、今後は横柄な顧客が処罰される場面が増える状況だ。
そんな風潮の中でも、従業員に対してカスハラを行う客が後を絶たない。今回、困ったカスハラ客の実態を教えてくれたのが、北関東にある某居酒屋チェーン店で店長を務める神田りょうさん（仮名・30代）だ。神田さんの店舗でも最近、悪質なカスハラ被害が発生した。
◆厄介な常連客に手を焼いていた
「私の店舗は、若者だけでなく、幅広いお客様にご利用していただいています。基本的に楽しく利用していただいていますが、中にはトラブルを起こす人もいる。この前、騒動を起こしたのは、頻繁に来店していた70代くらいのシニア客でした。あまりにひどいカスハラだったので、警察を呼んだほどです」
神田さんの店舗でトラブルを起こした70代の男性客だが、週に一度は来店するほどの常連である。
「そのシニア客は、必ず週に一回のペースで、ふらりと夜の時間に来店していた。飲み放題で、毎回かなりの量のお酒を飲み泥酔状態で帰っていたので有名でした。また、若いアルバイトスタッフに話しかけるのが好きで、飲み物のおかわりを持っていくときなど、世間話を仕掛けてきていた。一度話しかけられると長く拘束されるので、嫌がっているスタッフもいたほど。ただ、スタッフに話しかけてはいけないというルールはなく、常連なので注意ができなかった。あまりにスタッフが嫌がっていたので、自分が店舗にいる時は接客するようにしていたのですが、ちょっと迷惑していました」
◆横柄すぎる態度に堪忍袋の緒が切れそう
個人経営の居酒屋なら、店主と楽しく話しながら飲むことはあるが、神田さんの店舗はチェーン店。飲み放題システムがありスタッフは忙しく、常連客のトークに付き合う暇がないのが本音だ。この雰囲気が伝わったのか、そのシニア客は徐々に横柄な態度になった。
「割と気さくなタイプの客だったが、トラブルが起きる数ヶ月前から、スタッフにクレームを入れるようになっていた。提供する料理やお酒を届けるのが遅いという注意や、会計の対応が悪いなど些細なことへのクレームでした。クレームが出るたびに、店長である自分が謝っていたのですが、その対応も図に乗らせてしまったようで、毎回のように文句をつけるようになった。スタッフもかなりのストレスを感じていました」
◆ついに壁にグラスを叩きつけるまでに
いつの間にか、クレーマーへと変貌したシニア客は、とあるスタッフの対応に激昂し、大きなトラブルを起こした。
「そのシニア客は平日に通っていたが、トラブルがあった日は週末の土曜日に来店した。予約なしでふらりと来たので、席が空くまで15分ほど待ってもらったのですが、その時から不機嫌モードでした。また、その日は満席で料理やお酒の提供が遅れ、そういった対応も気に入らなかったようです。何度もスタッフを呼び出し、料理が遅いなどクレームを付けてきた。あまりにしつこいので、対応した女性スタッフが話を途中で打ち切って仕事に戻ろうとしたのですが、その態度に激昂して自分が飲んでいたグラスを壁に叩きつけて粉々に割ったんです。しかも、他のお客様の前で女性スタッフに説教をはじめた。女性スタッフは泣きだし、周りにいたお客様から悲鳴が上がりカオスな状態になりました」
異変を察知して神田さんが駆けつけたが、シニア客は手が付けられないほど大暴れした。
そんな風潮の中でも、従業員に対してカスハラを行う客が後を絶たない。今回、困ったカスハラ客の実態を教えてくれたのが、北関東にある某居酒屋チェーン店で店長を務める神田りょうさん（仮名・30代）だ。神田さんの店舗でも最近、悪質なカスハラ被害が発生した。
「私の店舗は、若者だけでなく、幅広いお客様にご利用していただいています。基本的に楽しく利用していただいていますが、中にはトラブルを起こす人もいる。この前、騒動を起こしたのは、頻繁に来店していた70代くらいのシニア客でした。あまりにひどいカスハラだったので、警察を呼んだほどです」
神田さんの店舗でトラブルを起こした70代の男性客だが、週に一度は来店するほどの常連である。
「そのシニア客は、必ず週に一回のペースで、ふらりと夜の時間に来店していた。飲み放題で、毎回かなりの量のお酒を飲み泥酔状態で帰っていたので有名でした。また、若いアルバイトスタッフに話しかけるのが好きで、飲み物のおかわりを持っていくときなど、世間話を仕掛けてきていた。一度話しかけられると長く拘束されるので、嫌がっているスタッフもいたほど。ただ、スタッフに話しかけてはいけないというルールはなく、常連なので注意ができなかった。あまりにスタッフが嫌がっていたので、自分が店舗にいる時は接客するようにしていたのですが、ちょっと迷惑していました」
◆横柄すぎる態度に堪忍袋の緒が切れそう
個人経営の居酒屋なら、店主と楽しく話しながら飲むことはあるが、神田さんの店舗はチェーン店。飲み放題システムがありスタッフは忙しく、常連客のトークに付き合う暇がないのが本音だ。この雰囲気が伝わったのか、そのシニア客は徐々に横柄な態度になった。
「割と気さくなタイプの客だったが、トラブルが起きる数ヶ月前から、スタッフにクレームを入れるようになっていた。提供する料理やお酒を届けるのが遅いという注意や、会計の対応が悪いなど些細なことへのクレームでした。クレームが出るたびに、店長である自分が謝っていたのですが、その対応も図に乗らせてしまったようで、毎回のように文句をつけるようになった。スタッフもかなりのストレスを感じていました」
◆ついに壁にグラスを叩きつけるまでに
いつの間にか、クレーマーへと変貌したシニア客は、とあるスタッフの対応に激昂し、大きなトラブルを起こした。
「そのシニア客は平日に通っていたが、トラブルがあった日は週末の土曜日に来店した。予約なしでふらりと来たので、席が空くまで15分ほど待ってもらったのですが、その時から不機嫌モードでした。また、その日は満席で料理やお酒の提供が遅れ、そういった対応も気に入らなかったようです。何度もスタッフを呼び出し、料理が遅いなどクレームを付けてきた。あまりにしつこいので、対応した女性スタッフが話を途中で打ち切って仕事に戻ろうとしたのですが、その態度に激昂して自分が飲んでいたグラスを壁に叩きつけて粉々に割ったんです。しかも、他のお客様の前で女性スタッフに説教をはじめた。女性スタッフは泣きだし、周りにいたお客様から悲鳴が上がりカオスな状態になりました」
異変を察知して神田さんが駆けつけたが、シニア客は手が付けられないほど大暴れした。