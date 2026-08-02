三菱の本格派４WD

三菱自動車（以下、三菱）は2026年6月25日、クロスオーバーSUV「アウトランダーPHEV」の一部改良モデルを発表しました。今回の改良で安全装備や利便性を高めましたが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

アウトランダーPHEVは、2013年に世界初のSUVタイプ量産型プラグインハイブリッド車として誕生しました。現行型は2021年にフルモデルチェンジを経て2代目となっています。

【画像】超いいじゃん！ これが三菱の新型「本格派４WD」です！ 画像で見る！（22枚）（22枚）

ボディサイズは全長4720mm×全幅1860mm×全高1745-1750mm、ホイールベースは2705mmで、乗車定員は5名または7名乗りの3列シート仕様も設定されています。

グレード構成は「M」「G」「P」「P Executive Package」に加え、特別仕様車の「BLACK Edition」をラインナップします。

エクステリアは、水平基調のプロポーションをベースに厚みのある造形を採用。上下2分割のライトを配し、力強さとプロテクション性能を表現したエッジのある顔つきに仕上げています。

インテリアにも水平基調のインパネを配置して視覚的な広がりを持たせ、中央には視認性と操作性を両立した大型ディスプレイを備えています。

パワートレインは、2.4リッター直列4気筒ガソリンエンジンに前後2基の高出力モーターと22.7kWhの駆動用バッテリーを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムです。

トランスミッションは電気式無段変速機、駆動方式は独自の車両運動統合制御システム「S-AWC」を全車に標準装備します。

最高出力はエンジンで98kW（133PS）を発揮し、WLTC燃費は最大値で17.6km／L、EV走行換算距離は最大106kmを実現しました。

今回の改良では、こうした基本性能をベースに、運転支援機能の強化や利便性の向上を図る仕様変更が施されています。

安全面では、標準装備の「三菱e-Assist」に先行車発進通知機能を追加し、停車中に先行車が発進した際、ブザーとメーター表示で通知します。

さらに、キーを携帯していれば自動で解錠と施錠を行う機能を採用。車両の約1m以内に近づくと自動で解錠され、約3m以上離れると自動で施錠されるため、荷物で両手がふさがっている状況でも快適に使用できます。

新アウトランダーPHEVの価格（消費税込）は536万9100円から690万1400円となっています。

※ ※ ※

今回の改良について、都内の販売店担当者は「新モデルの仕様変更について、発表直後から数多くのお問い合わせをいただいています。追加された機能についても反応が良いですね」と話します。

また、別の地域の販売店では「納期について大幅な遅れはなく、現在であれば2か月から3か月ほどお時間をいただければ納車が可能です。利便性を高める新機能もお客様から非常に好評です」と現状を説明します。

一部改良を経て機能性を高めた新アウトランダーPHEVは、実用性と安全性を重視するSUVユーザーを中心に関心を集めていきそうです。