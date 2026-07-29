「自分を何だと思っているんだ」移籍前の発言が怒りを買った日本代表FW、退団決定に現地ファンが落胆「悲しい」「ビッグクラブが『どうして彼を見逃したんだ』と…」
前田大然はイングランドに向かった。イプスウィッチ移籍が決まり、新シーズンはプレミアリーグに挑戦する。４年半を過ごしたセルティックのサポーターは、前田の移籍をどう受け止めたのか。
英公共放送『BBC』は７月27日、セルティックファンの声を紹介。少なくとも同メディアが取り上げた声は、前田を称賛するものばかりだった。セルティックへの貢献を評価し、プレミアリーグでの成功を願うメッセージが少なくない。
「まさにレジェンドだと思う。技術的に最も才能ある選手ではないが、エネルギーやスピード、疲れ知らずに続ける姿勢はそれを補って余りある。最初に出場したときからマエダに魅了された。常に10点満点だったわけではないが、６点を下回ることもほとんどなかった。彼が去り、幸運を祈ることになったのは悲しい。あっちで多くの出場機会を手にし、ほかのだれかではなく自分のために価値を証明できることを願っている」
「昨季は土壇場でセルティックに失望させられ、最初は苦しんだ。でも、連覇が難しくなったと思われたときに、彼は（ほぼ）単独でセルティックを苦境から救い出したんだ。彼には大きな借りがある。いつでもセルティック・パークで歓迎するよ」
「契約最終年の選手に1000万ポンド（約22億円）は良いビジネスだ。でも、セルティックが彼のエネルギーを穴埋めできるかは分からない。得点力はできるかもしれない。でも、あの運動量だ。それが何よりも懸念だね」
「レンジャーズ戦のオーバーヘッドのゴールは、とにかく美しかった。あの日、あの場にいて、あのゴールを目にすることができたのはうれしい。マエダがああいうスキルをスコットランドで見せることはそう多くなかった。ここ４シーズン、セルティックの真の偉大な選手を見ることができたのは特権だった」
「ダイゼンはセルティックに対する全力の献身が記憶されるだろう。１年目は素晴らしい選手だった。以降のパークヘッドでのキャリアでは、ファンタスティックな選手だった。ノンストップの走りやゴールはずっと覚えているだろう。多くの勝利やトロフィーを手にする助けとなってくれた彼の貢献に感謝したい。とても恋しくなるだろう。すべてのセルティックサポーター同様、イプスウィッチでの成功を願う」
「才能は一部ほどじゃないが、試合へのアプローチは誰にも引けを取らない。素晴らしいアスリートで、あれほど勝利にハングリーな選手は多くない。セルティックで手にしたお金とメダルは、彼自身が勝ち取ったものだ。とても恋しくなる。1000万ポンドは破格だよ。３か月でイプスウィッチ以上のビッグクラブが『どうして彼を見逃したんだ』と思うようになるだろう。それに加えて、彼は謙虚で品格や勇気を持つ人物だった」
リーグ５連覇をなし遂げ、カップ戦で４つのトロフィーを手にし、年間最優秀選手にも選ばれた。スコットランドにおける前田の功績は確かなものだ。
移籍の前は、「評価額を下げてほしい」との発言でサポーターの怒りの買い、「自分を何だと思っているんだ。首脳陣に要求額を下げてくれなんて」「シーズンの４分の３でどれだけひどかったかを思い出すべきだ」との批判も浴びた。
だが、多くのサポーターの心に、その雄姿が刻まれたことは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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英公共放送『BBC』は７月27日、セルティックファンの声を紹介。少なくとも同メディアが取り上げた声は、前田を称賛するものばかりだった。セルティックへの貢献を評価し、プレミアリーグでの成功を願うメッセージが少なくない。
「まさにレジェンドだと思う。技術的に最も才能ある選手ではないが、エネルギーやスピード、疲れ知らずに続ける姿勢はそれを補って余りある。最初に出場したときからマエダに魅了された。常に10点満点だったわけではないが、６点を下回ることもほとんどなかった。彼が去り、幸運を祈ることになったのは悲しい。あっちで多くの出場機会を手にし、ほかのだれかではなく自分のために価値を証明できることを願っている」
「契約最終年の選手に1000万ポンド（約22億円）は良いビジネスだ。でも、セルティックが彼のエネルギーを穴埋めできるかは分からない。得点力はできるかもしれない。でも、あの運動量だ。それが何よりも懸念だね」
「レンジャーズ戦のオーバーヘッドのゴールは、とにかく美しかった。あの日、あの場にいて、あのゴールを目にすることができたのはうれしい。マエダがああいうスキルをスコットランドで見せることはそう多くなかった。ここ４シーズン、セルティックの真の偉大な選手を見ることができたのは特権だった」
「ダイゼンはセルティックに対する全力の献身が記憶されるだろう。１年目は素晴らしい選手だった。以降のパークヘッドでのキャリアでは、ファンタスティックな選手だった。ノンストップの走りやゴールはずっと覚えているだろう。多くの勝利やトロフィーを手にする助けとなってくれた彼の貢献に感謝したい。とても恋しくなるだろう。すべてのセルティックサポーター同様、イプスウィッチでの成功を願う」
「才能は一部ほどじゃないが、試合へのアプローチは誰にも引けを取らない。素晴らしいアスリートで、あれほど勝利にハングリーな選手は多くない。セルティックで手にしたお金とメダルは、彼自身が勝ち取ったものだ。とても恋しくなる。1000万ポンドは破格だよ。３か月でイプスウィッチ以上のビッグクラブが『どうして彼を見逃したんだ』と思うようになるだろう。それに加えて、彼は謙虚で品格や勇気を持つ人物だった」
リーグ５連覇をなし遂げ、カップ戦で４つのトロフィーを手にし、年間最優秀選手にも選ばれた。スコットランドにおける前田の功績は確かなものだ。
移籍の前は、「評価額を下げてほしい」との発言でサポーターの怒りの買い、「自分を何だと思っているんだ。首脳陣に要求額を下げてくれなんて」「シーズンの４分の３でどれだけひどかったかを思い出すべきだ」との批判も浴びた。
だが、多くのサポーターの心に、その雄姿が刻まれたことは間違いないだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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