ラ・リーガ会長がW杯私物化に激怒！“傍若無人で噓まみれ”と糾弾、FIFAトップに辞任要求「アメリカ敗退は幸運だった。なぜなら…」
スペイン１部リーグであるラ・リーガのハビエル・テバス会長が、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』のインタビューに対応。国際サッカー連盟（FIFA）と同連盟のジャンニ・インファンティーノ会長を痛烈に批判した。
先日に幕を閉じたFIFA主催の北中米W杯では、出場国36から48に増えたほか、全試合の前後半で３分間の給水タイム、決勝時のハーフタイムに27分間のショーを設けるなど、特筆すべき変化が加えられた。
また、開催国アメリカのエースFWフォラリン・バロガンの出場停止が、なぜか猶予される“スキャンダル”も。インファンティーノ会長は決勝後の表彰式で、アメリカのドナルド・トランプ大統領と共にブーイングを浴びた。
テバス会長は「FIFAは自分たちの都合や利益のために、フットボールのためなどという理由ではなく、好き勝手に物事を決めている」と指摘。私物化を問題視した。
「だから27分のハーフタイムが必要だと思えば、そうするんだ。水分補給のための休憩？そんなの嘘に過ぎない。我々リーガでも水分補給タイムはあるが、本当に暑い時だけだ。ダラス、ロサンゼルス、アトランタのスタジアムは空調が効いていて、スタンドではセーターを着なければならなかった。あれは嘘だった、CMのための休憩だった。
バロガンの事件もあった。ただ自らの利益のみに従い、好きな時に好きなように決め、好きなように振る舞う組織に支配されているという証拠だ。多くの場合、その行動はフットボールに損害を与えている」
アメリカはラウンド16のベルギー戦で出場停止を免れたバロガンを先発起用するも、１−４で大敗した。テバス会長は「アメリカ人選手への出場停止処分の一時停止は、極めて深刻な事態だ」と糾弾し、次のような見解を示した。
「彼らは運が良かった。ベルギーがアメリカを敗退させなければ、インファンティーノは職を失いかねなかった。ベルギーが勝利したおかげで、彼らはこの件をうやむやにできたんだ。しかし、こうした事案は氷山の一角に過ぎない」
そして「インファンティーノは辞任すべきか？」という問いに対し、「そう思う。彼の時代は終わった」と言い放った。一部の近しい人物からの評価を除けば、決して人気とは言えないインファンティーノ時代は、まだしばらく続くのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「エゴを出したいヤツは大会が終わってからにしてくれ」堂安律が敗戦後に明かした発言の“真意”「世間の人と感覚が違う」「それほど牙を抜かれたわけではない」【W杯】
先日に幕を閉じたFIFA主催の北中米W杯では、出場国36から48に増えたほか、全試合の前後半で３分間の給水タイム、決勝時のハーフタイムに27分間のショーを設けるなど、特筆すべき変化が加えられた。
また、開催国アメリカのエースFWフォラリン・バロガンの出場停止が、なぜか猶予される“スキャンダル”も。インファンティーノ会長は決勝後の表彰式で、アメリカのドナルド・トランプ大統領と共にブーイングを浴びた。
「だから27分のハーフタイムが必要だと思えば、そうするんだ。水分補給のための休憩？そんなの嘘に過ぎない。我々リーガでも水分補給タイムはあるが、本当に暑い時だけだ。ダラス、ロサンゼルス、アトランタのスタジアムは空調が効いていて、スタンドではセーターを着なければならなかった。あれは嘘だった、CMのための休憩だった。
バロガンの事件もあった。ただ自らの利益のみに従い、好きな時に好きなように決め、好きなように振る舞う組織に支配されているという証拠だ。多くの場合、その行動はフットボールに損害を与えている」
アメリカはラウンド16のベルギー戦で出場停止を免れたバロガンを先発起用するも、１−４で大敗した。テバス会長は「アメリカ人選手への出場停止処分の一時停止は、極めて深刻な事態だ」と糾弾し、次のような見解を示した。
「彼らは運が良かった。ベルギーがアメリカを敗退させなければ、インファンティーノは職を失いかねなかった。ベルギーが勝利したおかげで、彼らはこの件をうやむやにできたんだ。しかし、こうした事案は氷山の一角に過ぎない」
そして「インファンティーノは辞任すべきか？」という問いに対し、「そう思う。彼の時代は終わった」と言い放った。一部の近しい人物からの評価を除けば、決して人気とは言えないインファンティーノ時代は、まだしばらく続くのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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