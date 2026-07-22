スペイン主将は「代えが利く選手」　W杯の大会MVPの選考基準が波紋　アルゼンチン記者がメッシの選外に異論「伝説に対する敬意の欠如を招いた」【W杯】

W杯の大会MVPに輝いたロドリ(C)Getty Images

名誉ある賞の行方が反発を招いている。

現地時間7月19日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝は、スペイン代表がアルゼンチン代表を延長戦の末に1-0で勝利。2010年の南アフリカ大会以来、同国史上2度目の世界一に輝いた。

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連覇を目指す南米の雄を攻守で圧倒した。公式戦37戦無敗で勝ち上がってきた“無敵艦隊（スペイン代表の愛称）”は、序盤から素早いパスワークと組織だった動きで攻撃サッカーを展開。得点こそ1点だったが、総シュート数20を放った一方で、被枠内シュートは0と貫禄の試合運びを見せた。

その内容だけを考えれば、試合後の個人表彰の結果も納得がいく。候補者が数多に存在した最優秀選手賞（ゴールデンボール）には、スペインの主将であるロドリが選出。ワールドカップの獲得とともに栄誉ある“タイトル”を手にした。

いわば「大会MVP」の行方が波紋を呼んだ。とりわけ疑問を投げかけているのは、アルゼンチン・メディアだ。彼らは今大会で全試合に出場して、8得点（得点ランキング2位）、4アシストと目に見える“結果”を残した母国のエースであるリオネル・メッシの選外に異論を唱えている。

アルゼンチンのスポーツ専門局『TYC Sports』のジャーナリストであるアグスティン・ファンタシア氏は「FIFAは、本来、メッシが受賞すべきだった賞をロドリに授与した。この異例の決定は、スペイン人選手が優勝し、アルゼンチン人選手が優勝しなかったという事実に基づいている」と指摘。「これは個人賞だ。その点で言えば、メッシの方がはるかに決定的な役割を果たしていた。一体誰がこれを説明できるだろうか」と選考基準を問題視した。