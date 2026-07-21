サッカーW杯北中米大会の決勝が19日（日本時間20日）に行われ、W杯史上初となる「ハーフタイムショー」が実施された。中断時間は異例の27分超で、ハーフタイム（HT）は「15分間を超えない」と定める競技規則を大きく逸脱した。

ショーは米歌手のマドンナ（67）からスタート。元ブラジル代表のロナウド氏やロナウジーニョと登場した。韓国男性グループ「BTS」、カナダ出身の歌手ジャスティン・ビーバー（32）、コロンビア人歌手のシャキーラ（49）と続き、11分強のパフォーマンスを行った。

ただ、ショーは大会前から不評だった。サッカーの伝統を無視した行きすぎた商業主義という意見が多かった。特に批判が集中したのは、HT全体の時間。当初のFIFAの想定だった約30分は、競技規則の倍の時間であり、選手のパフォーマンスへの悪影響も指摘された。その声に押され、FIFAは決勝の直前に「HTは17分」と公表。しかし、放送関係者は「ショーの時間は短縮できない。準備と撤収を数分で行えるはずもなく、FIFAは分かってやっていた」と明かした。

案の定、ショーは予定時間を大幅に超え、サッカーの本場である英国メディアはこぞって批判。「悪夢のような光景」「忌まわしい代物」などと報じた。元イングランド代表のウェイン・ルーニー氏（40）は「一番良かったのは終わった瞬間」と皮肉り、サッカーファンで知られるオアシスのリアム・ギャラガー（53）はSNSで「危うく限界まで追い詰められそうだった」と酷評した。

一方、観客の多くは盛り上がった。特に、大ヒット曲「Dynamite」を歌ったBTSや、大会テーマ曲を担当したシャキーラには大歓声が上がった。ピッチ上には「LOVE」の文字と地球が描かれた巨大な幕が敷かれ、芝を傷めないような配慮も施された。

ショーなどの効果もあり広告収入、放映権料など過去最高になるとされる今大会。賛否両論が渦巻く中、商業主義的傾向は続くのか。FIFAの今後の方針に注目が集まる。

≪トム・クルーズ「世界を一つにした」≫試合前に行われたセレモニーには米俳優トム・クルーズ（64）が登場し、「サッカーは言葉なくして人々を結びつける」とスピーチした。約8万人の観客に向け「世界を一つにしたこの大会を祝いましょう。これがサッカーであり、団結であり、偉大さです」と述べ、会場を盛り上げた。スタジアムでは豪華スターが生観戦。ボクシングの元世界ヘビー級統一王者のマイク・タイソン氏（60）や、米俳優マット・デイモン（55）、米歌手ブルーノ・マーズ（40）、英ロックバンド「ローリング・ストーンズ」のミック・ジャガー（82）らが激戦を見届けた。