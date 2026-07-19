米ニューヨークのジャビッツセンターで「ファナティクス・フェスト」が大規模に開催されている。

会場にはMLB、NFL、NBA、サッカーW杯（FIFA）のブースが並び、ファンで大盛況だ。日本法人代表の川名正憲氏は「3年前は3日間で7万人規模だったが、今年は4日間で20万人ぐらいの見込み」と規模の拡大を語る。

会場では様々な競技がコラボ。先日はヤンキースのアーロン・ジャッジや男子テニスのノバク・ジョコビッチ、サッカーアルゼンチン代表のリオネル・メッシ、23年限りで現役引退したNFLのレジェンドのトム・ブレイディらが来場し、壇上で質問し合う場面もあったという。

川名氏は「ブレイディがメッシに質問したり、ジョコビッチが質問したり。なかなか貴重な絵。今後もそういうコラボ文化が広がってほしい」と話す。

体験コーナーも充実している。MLBブースでは来場者が投手として自動ボール判定（ABS）を体験でき、長蛇の列ができた。

NFLのQBのパスを受けられるコーナーや、実際にキーパーがいるサッカーのPK体験なども盛り上がりを見せている。

カードブースも多数出展され、大谷の新人時代のカードが1499ドル（約24万3000円）で販売されるなど熱気に満ちていた。

有料のサインコーナーではボクシングのフロイド・メイウェザーや、パイレーツの右腕ポール・スキーンズの恋人として知られるインフルエンサーのオリビア・ダン、NBAで地元ニックスのスター選手だったパトリック・ユーイングら多数のスターたちが集結した。

川名氏は「このイベントは日本円で140〜150億円規模をかけて運営している。日本でもパートナーが現れたらぜひ実現したい。競技横断的なスポーツ文化を日本やアジアで作っていきたい」と展望を語った。