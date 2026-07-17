timelesz佐藤勝利、イベントでメンバーからサプライズ 映画鑑賞誘われるも「まずは1人で行くかも」理由明かす【君と花火と約束】
【モデルプレス＝2026/07/17】timeleszの佐藤勝利が17日、都内で行われた映画「君と花火と約束と」初日舞台挨拶に、共演の原菜乃華、横澤夏子、メガホンをとった鈴木慧監督とともに登壇。メンバーからのサプライズメッセージを喜んだ。
【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
真⼾⾹による⼩説「君と花⽕と約束と」（⼩学館「ガガガ⽂庫」刊）のアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会の1つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当。誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。
イベントでは、サプライズでtimeleszの松島聡、原嘉孝、猪俣周杜、篠塚大輝からのメッセージ動画が。メンバーから、本作を一緒に見に行こうと誘われた佐藤は「本当に来てくれるんだったら嬉しいですね。4人とも同じ（オフの）日があるんですかね？忙しいのはメンバーとしてはわかっているので」と口に。続けて「そう言ってくれたのは嬉しいですけど、目立つからな、みんなと行くと…。周杜とかは目立ちたい人なので。（身バレを）気にしないんですよ。話しかけられたい人なので…しの（篠塚）も目立つので…。でも、行きたいって言ってくれるのは嬉しい」と喜んだ。
そして「元々ムビチケを渡そうと思ったんですけど、照れるところもあるのでまずは1人で行くかもしれないですが（笑）、スケジュールを聞いてみて、もしかしたら何人かで行くかもしれないですね」と話した。加えて、佐藤が声優に挑戦したことを嬉しいと言っていた松島について、佐藤は「嬉しいですね。ずっと一緒に活動をしている仲間から、こうやって改めて自分の活動もたくさん横で見ていたと思うので、改めて言ってくれるのは嬉しいです」と感激。「この映像があるのを知らなかったのでこうやって撮ってもらって嬉しいですね。timeleszのみんなとも映画に行けたらなと思ってます」としみじみと語った。
このほか、同舞台挨拶では、8月2日と3日に開催される長岡大花火大会で本作のサプライズ花火の打ち上げが決定したことも発表された。（modelpress編集部）
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【写真】佐藤勝利、27歳で13歳役演じる
◆佐藤勝利、メンバーからのメッセージに喜び
真⼾⾹による⼩説「君と花⽕と約束と」（⼩学館「ガガガ⽂庫」刊）のアニメーション映画化した本作。日本三大花火大会の1つである「長岡まつり大花火大会」を舞台に、2枚の謎の絵がつなぐ時を超えた儚くも切ないラブストーリーとなっている。主人公の夏目誠役は、本作がアニメーション映画初主演となる佐藤。主人公が恋する、明るくも儚い女子高校生・煌役を原が演じる。また、誠の前に突然現れる少女・ハル役を声優・高橋李依が担当。誠の母親役を物語の舞台となっている新潟出身の横澤が務める。
そして「元々ムビチケを渡そうと思ったんですけど、照れるところもあるのでまずは1人で行くかもしれないですが（笑）、スケジュールを聞いてみて、もしかしたら何人かで行くかもしれないですね」と話した。加えて、佐藤が声優に挑戦したことを嬉しいと言っていた松島について、佐藤は「嬉しいですね。ずっと一緒に活動をしている仲間から、こうやって改めて自分の活動もたくさん横で見ていたと思うので、改めて言ってくれるのは嬉しいです」と感激。「この映像があるのを知らなかったのでこうやって撮ってもらって嬉しいですね。timeleszのみんなとも映画に行けたらなと思ってます」としみじみと語った。
このほか、同舞台挨拶では、8月2日と3日に開催される長岡大花火大会で本作のサプライズ花火の打ち上げが決定したことも発表された。（modelpress編集部）
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