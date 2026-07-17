Ｊリーグが横浜FM対鹿島の一戦を地上波全国生中継すると発表した。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

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　Ｊリーグは７月17日、８月７日に開催される2026-27シーズンのJ１開幕戦、横浜Ｆ・マリノス対鹿島アントラーズの一戦をフジテレビ系列全国生中継（一部地域除く）すると発表した。

　公式サイトで以下の通り、説明している。

「1993年のＪリーグ開幕以来J１の舞台で戦い続けているクラブ同士の対戦カードとしては唯一となる本試合は、『2026/27シーズン開幕記念マッチ』として開催し、様々な施策を実施するとともにＪリーグ公式戦において史上最大規模の演出を行う予定です。なお、リーグ戦のゴールデンタイムでの地上波全国生中継は、2002年以来24年ぶりとなります」
 
　公式Ｘでもリリースされると、「まままままままマジか！」「幼い頃にタイムスリップしたような衝撃」「熱いぜ」「まじで負けられなくなってきた」「久々の大ニュース」「解説本田圭佑ある？」「素晴らしい」「Ｗ杯効果だ！」といった声があがった。

　北中米ワールドカップ決勝の３日前にもたらされた一報が、反響を呼んでいる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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