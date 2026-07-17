「まままままままマジか！」「解説本田圭佑ある？」Ｗ杯決勝の３日前にもたらされたＪリーグの“公式発表”にSNS反響「久々の大ニュース」「熱いぜ」
Ｊリーグは７月17日、８月７日に開催される2026-27シーズンのJ１開幕戦、横浜Ｆ・マリノス対鹿島アントラーズの一戦をフジテレビ系列全国生中継（一部地域除く）すると発表した。
公式サイトで以下の通り、説明している。
「1993年のＪリーグ開幕以来J１の舞台で戦い続けているクラブ同士の対戦カードとしては唯一となる本試合は、『2026/27シーズン開幕記念マッチ』として開催し、様々な施策を実施するとともにＪリーグ公式戦において史上最大規模の演出を行う予定です。なお、リーグ戦のゴールデンタイムでの地上波全国生中継は、2002年以来24年ぶりとなります」
公式Ｘでもリリースされると、「まままままままマジか！」「幼い頃にタイムスリップしたような衝撃」「熱いぜ」「まじで負けられなくなってきた」「久々の大ニュース」「解説本田圭佑ある？」「素晴らしい」「Ｗ杯効果だ！」といった声があがった。
北中米ワールドカップ決勝の３日前にもたらされた一報が、反響を呼んでいる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］
公式サイトで以下の通り、説明している。
「1993年のＪリーグ開幕以来J１の舞台で戦い続けているクラブ同士の対戦カードとしては唯一となる本試合は、『2026/27シーズン開幕記念マッチ』として開催し、様々な施策を実施するとともにＪリーグ公式戦において史上最大規模の演出を行う予定です。なお、リーグ戦のゴールデンタイムでの地上波全国生中継は、2002年以来24年ぶりとなります」
公式Ｘでもリリースされると、「まままままままマジか！」「幼い頃にタイムスリップしたような衝撃」「熱いぜ」「まじで負けられなくなってきた」「久々の大ニュース」「解説本田圭佑ある？」「素晴らしい」「Ｗ杯効果だ！」といった声があがった。
北中米ワールドカップ決勝の３日前にもたらされた一報が、反響を呼んでいる。
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