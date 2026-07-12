◇第108回全国高校野球選手権大阪大会2回戦 金光大阪11―0緑風冠（2026年7月11日 GOSANDO南港）

最後の打者を空振り三振に仕留めると、金光大阪の猪井朝陽（2年）は実感がわかない様子で、初々しい笑みを浮かべた。5回参考ながら完全試合を達成したエースは「真っすぐを強く投げようと。要所で空振りも取れていたのが良かった」と振り返った。

OBで元中日の吉見一起特別コーチから教わった「バッターにどういう球を見せるか」というアドバイスを生かした。抜群の制球力を武器にセ・リーグ最多勝を2度獲得した先輩のように、カウント3ボールは一度もなし。打者15人に54球を投げ、三振5、内野ゴロ5、内野飛球1、外野飛球4の内容だった。

中学時代は腰椎分離症の影響で練習に打ち込めず、高校では自信のある肩を生かそうと内野手から投手に転向した。1年秋に背番号10をもらうと「練習試合で経験を積んで、チームを勝たせる覚悟と自信がついた」今春からエースを任された。「今は3年生とちょっとでも多く試合をして、甲子園に行きたい」と猪井。伸びしろ十分の右腕が、19年ぶりの夏切符を目指すキーマンになる。 （石丸 泰士）