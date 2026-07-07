イングランド代表がメキシコ代表に勝利

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間7月5日、決勝トーナメント2回戦で開催国メキシコ代表とイングランド代表が対戦。

イングランドが3-2で接戦を制した試合後の光景が「よく頑張った」「感動しましたよ」など注目を集めている。

試合はイングランドの10番を背負うMFジュード・ベリンガムのゴールで2点をリードする展開に。メキシコも反撃し、FWフリアン・キニョネスが前半のうちに1点を返した。

後半9分にはDFジャレル・クアンサーが一発退場となり、イングランドは数的不利の展開に。それでも同15分にFWハリー・ケインがPKをきっちり決め、メキシコの反撃を1点におさえて3-2でベスト8入りを決めた。

後半アディショナルタイム11分を含め、約40分間を10人で戦ったイングランド。試合終了の笛が鳴ると選手たちはピッチに倒れ込み、激闘の様子を物語っていた。SNSでも「よく頑張った」「感動しましたよ」「メキシコの高地に耐えたイングランド」「イングランドいいぞー！！！」などコメントが寄せられ、試合後のワンシーンが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）