ダンディな俳優・舘ひろし（76）と腕を組み、顔を赤らめて舞い上がるタレントの王林（28）。6月23日に放送された『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）で憧れの舘と共演した彼女は「本当に一番誰よりも愛してる男」と話し、興奮を隠しきれない様子だった──。

【写真を見る】身長187cmのイケメンハーフ 3歳年下の恋人と王林の手つなぎデートショット（全身）ほか

同番組では「イケおじVSズケズケ女子」というテーマで、ゲスト出演者らが独自の価値観を語りあった。

軽快な津軽弁トークと天然キャラで、バラエティー番組などで活躍する青森県出身の王林。かねてから好きな男性のタイプは"舘ひろし"と公言し、「ロマンチックなことができる人」「余裕がある」などとその魅力を語っていた。今回、出演した『さんま御殿』でも、9歳の頃からファンであることを明かし、「デートする際は舘を意識してコーディネートを組んでいる」と説明した。

そんな王林には現在、真剣交際中の男性がいる。ファッション誌編集者が打ち明ける。

「都内のマンションで3歳年下の恋人と半同棲中で、交際は半年くらいになるそうです。相手は"Leo"という名前で『ユナイテッドアローズ』や『GU』などで、モデルをしている身長187cmのイケメンハーフです。

現在は自らモデル活動をしながら、タレントのマネジメントも行っていて、実業家としても活躍しています。交際報道後、沈黙を続けていましたが、『踊る！さんま御殿』でのデート発言で彼氏の存在を匂わせていました」

また、王林をよく知る、前出・ファッション誌関係者によると、交際中の恋人と憧れの舘とには「いくつかの共通点がある」という。

「舘さんは代表作であるドラマ『あぶない刑事』でサングラス姿の刑事を演じていましたが、Leo氏もプライベートでよくサングラスをかけています。さらに、2人ともスポーツ万能で、舘は高校時代にラグビーに明け暮れ、Leo氏も大学在学中にはサッカー同好会に所属して大会で優勝してMVPにも輝くほどのスポーツマン。

でも、いちばん似ているのはその接し方で、舘さんはエレベーターを降りるときに女性に『どうぞ』と声を掛けるなど、レディーファーストを徹底しています。たとえば、ともにイベント登壇した浅野温子さんが、ハイヒールで歩きづらそうだったこともあり、すかさずお姫様抱っこして助けたこともありました。

Leoさんも女性をエスコートするのに慣れているようで、自然とレディーファーストの姿勢が身についています。王林さんは、館さんのように気遣いのできるカレに惹かれているのかもしれません」

「本当に一番誰よりも愛してる男」よりも、"大切な存在"がいる王林だった。